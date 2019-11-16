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مصر

القومى للإدارة يعقد ورشة عمل للقيادات الجامعية بعين شمس

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:29 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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عقد المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل للقيادات الجامعية بجامعة عين شمس بعنوان "بناء فريق عمل".

وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس إدارة المعهد القومي للإدارة أن الورشة جاءت إنطلاقًا من أهمية تنمية القدرات البشرية، وتعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسي والإسهام بكفاءة وفعالية في تطوير وتدريب السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في بناء وتطوير المنظومات الإدارية، دعم ورفع كفاءة الجهاز الإداري.

ومن جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة إلي أن الورشة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية للحصول على نتائج أداء أفضل للعاملين بالجامعة وذلك من خلال ديناميكية مجموعات العمل إلى جانب وضع استراتيجيات فعالة لبناء الفريق، مما يسهم في تحقيق أفضل النتائج والوصول إلى الأهداف المرجوة بفاعلية.

وأوضحت شريفة أن ورشة العمل تضمنت عددًا من المحاور الفنية التي ترتبط بشكل واضح بدور فرق العمل وأدائها حيث تمثلت المحاور في أهمية العمل كفريق، وتصميم فرق العمل، وكيفية اختيار فريق العمل، إلي جانب قياس أداء الفريق وإعداد الأفراد للتفاعل الجماعي داخل فريق العمل فضلًا عن تناول أسرار الاتصال الفعال بين فريق العمل وإعداد الافراد للتعاون وتكوين روح الفريق في العمل.

وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس على أهمية عملية التحديث والتطوير الإداري بكل المؤسسات، وذلك نتيجة للتطور الكبير الذي يشهده العالم، مشيرًا إلى أن غياب تنمية المهارات الموجودة بالفعل لدى العديد، مؤكدًا أن عملية تطوير وتنمية المهارات سيشمل كل الإداريين بالجامعة وذلك في إطار السعي نحو التحسين المستمر موضحًا أن هذا يعد أحد أهداف ورشة العمل والتي جاءت في إطار قرار إدارة الجامعة البدء بالقيادات وعمداء الكليات لإعطاء قدوة حسنة للجميع.

وأوضح الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه سيتم إجراء تقييم شامل للسادة العاملين بالجامعة وخاصة لأصحاب المرحلة العمرية من 45-55 عاما، مضيفًا أن الجامعة قامت بالفعل بإجراء تقييم لعدد 150 من السادة العاملين لتحديد البرامج التدريبية المتطلبة لهم كل في مجاله لتعزيز كفاءاتهم وتنمية قدراتهم.

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