المرور تكثف حملاتها على الطرق السريعة

شنت اﻹدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار.



ونشرت الإدارة سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية، وعززت من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، لزيادة انتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

