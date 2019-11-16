بدء توافد المشاركين فى مؤتمر شباب الدقهلية الأول

بدأ توافد المشاركين فى مؤتمر شباب الدقهلية الأول، المنعقد اليوم السبت، بمدينة المنزلة بحضور حوالي 600 مشارك غالبيتهم من شباب الجامعات، وشباب الفنيين والمهنيين، وشباب رجال الأعمال ومختلف فئات الشباب، بالاضافة لحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين في الجهات والهيئات الحكومية.



وأوضح محافظ الدقهلية أن المؤتمر يتناول في محاوره الرئيسية شرح لما تقوم به الدولة من أعمال تطوير شامل للمشروعات القومية في نطاق المحافظة وعرض أبرز نماذج لنجاح المشروعات، ونشر ثقافة العمل الحر، وبحث مطالب المواطنين.



وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة لمختلف فئات الشباب والتعريف بالمشروعات القومية بالمحافظة وحجم الإنفاقات التي قدمتها الدولة، ويأتي كفرصة للحوار والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها.