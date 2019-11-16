غدًا.. "المركزى" يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، غدا الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه.



وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.2 مليار جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.7 مليار جنيه لأجل 266 يوما.



وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.



وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.