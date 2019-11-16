استحداث الفصل النهائى فى لائحة جزاءات العاملين بماسبيرو

انتهت الهيئة الوطنية للإعلام من تعديل لائحة الجزاءات والتحقيقات الخاصة بموظفي قطاعات مبنى التليفزيون "ماسبيرو" المختلفة.



وأكدت مصادر بالهيئة أن اللائحة الجديدة نصت على عقوبات مغلظة على العاملين بالهيئة، واستحدثت بنودا لمواجهة الإهمال والأخطاء ومخالفة السياسة الخاصة بمحطات الهيئة.



وكشفت في تصريحات خاصة لـ«الدستور» عن أن اللائحة تجيز الفصل النهائي من الخدمة للعاملين في ماسبيرو حال ارتكاب عدد من المخالفات، كما غلظت العقوبات الأخرى عن اللائحة القديمة.



وأقرت آليات التحقيق مع الموظفين وإمكانية الإحالة إلى النيابة في بعض المخالفات.



كما تضمنت اللائحة الجديدة سلطات أوسع لرؤساء القطاعات والقيادات في معاقبة الموظفين المخالفين لقواعد العمل، خاصة أن لائحة الجزاءات لم يتم تغييرها منذ عام 1996 داخل مبني ماسبيرو.