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سياسي

برلمانى يطالب بحذف الإعلانات المخالفة للآداب بالسوشيال ميديا

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:03 ص
جريدة الدستور
عائشة حسن
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قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه يعكف على إعداد مشروع قانون لفرض رسوم على الإعلانات التي توجد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب رفعت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" بضرورة وجود آلية جديدة لحذف الإعلانات المخالفة للآداب العامة، والقيم وعادات المجتمع، مشيرا إلى أن هناك بعض المواقع تنشر محتويات خارجة عن الذوق العام، ولا يوجد رادع لمراقبة هذه المحتويات والعمل على حذفها ومنه نشرها من الأساس.

ولفت إلى أن مشروع القانون يفرض رسوم على الإعلانات المنشورة من قبل حسابات خاصة لأشخاص أو مواقع أو شركات أو مؤسسات، ويتم حساب هذه الرسوم سواء بالساعة أو بحجم المنشور يوميا، لافتا إلي أن القانون لا بد أن يحدد ماهية الإعلانات المنشورة وحظر أي إعلانات تخالف الآداب العامة او بها ما يخدش الحياء.

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