اليوم.. أولى جلسات محاكمة زوجة لاعب الأهلي

تنظر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة زوجة شادي محمد، لاعب الأهلي السابق، لاتهامها بسرقة محتويات شقته.



وكان المقدم حسام نصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر، تلقى بلاغًا من شادى محمد، بتعرض شقته للسرقة واختفاء ميداليات ودروع من داخلها، متهمًا زوجته وشقيقها باقتحام الشقة وسرقة بعض المتعلقات.



تم تحرير المحضر رقم 16276 لسنة 2019، مدينة نصر أول، وتولت النيابة التحقيق وأحالت الواقعة لمحكمة الجنح.

