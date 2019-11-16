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تأجيل أولى رحلات العبارة "كوين نفرتيتي" بين الغردقة وشرم الشيخ

السبت 16/نوفمبر/2019 - 08:53 ص
جريدة الدستور
كتب -علي عواد
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أعلنت شركة الجسر العربي للملاحة تأجيلها موعد انطلاق أولى رحلات العبارة "كوين نفرتيتي"، على الخط الملاحي "الغردقة- شرم الشيخ"، والذي كان محدد له اليوم السبت 16 من نوفمبر الجاري كأول رحلة بعد إعلان تشغيلها.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنه سيتم إعلان موعد لاحق لإبحار أول رحلة، وذلك لإتمام بعض الاستعدادات والتجهيزات.

من جانبه قال بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن أسعار العبارة مرتفعة ومبالغ فيها ويجب ألا تزيد عن 400 جنيه فقط للفرد المصري و500 جنيه للسيارة.

وحذر أبو طالب في تصريحات صحفية له، أن هذه الأسعار ستسبب في إحجام الركاب عن استخدام هذا الخط الملاحي وسيتوقف بعد عدد قليل من الرحلات لعدم وجود ركاب عليه.

وكانت أعلنت الشركة الأردنية وهي "الجسر العربي" المالكة للعبارة "كوين نفرتيتي" قد وصل إلى ميناء الغردقة، لتشغيله على الخط الملاحي المنتظم والجديد بين شرم الشيخ والغردقة ضمن جهود وزارة النقل ومحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحي.

يذكر أن العبارة كوين نفرتيتي هي إحدى العبارات التابعة لشركة الجسر العربي وجنسيتها أردنية وهي بطول 82 مترا، عرض 16 مترا، غاطس 2.9 متر، سرعة 28.7 عقدة وتحتوى على 580 مقعدا وتتسع لـ130 سيارة و6 باصات وتمتاز بفخامة صالاتها ومقاعدها وأماكن الترفيه وتنفرد بعراقة الصناعة والجودة العالية.

وأعلنت الشركة في بيان سابق لها عن أسعار التذاكر وهي 700 جنيه للذهاب، و1100 جنيه للذهاب والعودة بالنسبة للمصريين، في حين تبلغ قيمة تذكرة اتجاه واحد للأجانب 70 دولارا، و110 دولارات للاتجاهين، فيما يبلغ سعر تذكرة السيارة الملاكي، 1100 جنيه اتجاه واحد، و2000 جنيه للاتجاهين وكانت شركة الجسر العربي للملاحة.

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