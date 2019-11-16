مختارات من مسرحيات وأغانٍ عالمية بمعهد الموسيقى العربية

يقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة مختارات من أشهر المسرحيات والأعمال الغنائية العالمية، تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى في حفلة تقام في الثامنة مساء غد الأحد على مسرح معهد الموسيقى العربية.

الحفلة من إخراج حازم رشدى وبمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ويتضمن برنامجها "قصة الحي الغربي"، "سيدتي الجميلة"، "البؤساء"، "قبلينى يا كيت"، "كم كنا صغارا"، "طريقي"، "تكلم بهدوء"، "حلق بي للقمر"، "ماما"، "مكان ما في قوس قزح"، و"احضره للمنزل".

ويشارك في الأداء إيمان مصطفي، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مني رفلة، وليد كريم، رشا طلعت، داليا فاروق، مصطفي محمد، جولي فيظي، عماد عادل، جيهان فايد، عمرو مدحت، عزت غانم، تامر توفيق، أسامة علي، أسامة جمال، ليلى إبراهيم، برهان الدين فاروق، سلمي الجبالي.