اليوم.. تفعيل العمل بالبوابة الإلكترونية للعمرة رسميًا

ينطلق اليوم السبت العمل لشركات السياحة على بوابة العمرة، حيث تستطيع الشركات السياحية وضع برامجها على البوابة الإلكترونية ابتداء من اليوم السبت، وكذلك تحديد مواعيد الرحلات الخاصة بالعمرة في السفر والعودة، بالإضافة إلى الحصول على "باص وورد" وكلمة المرور والباركود الخاص بسفر معتمريها.



يذكر أن غرفة الشركات السياحية انتهت مساء الخميس من تسجيل أسماء شركات السياحة المصرية وتوثيق عقود وكالة العمرة على بوابة العمرة الإلكترونية.



وأكد باسل السيسي، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، أن غرفة شركات السياحة أغلقت مساء الخميس باب تسجيل شركات السياحة المصرية والشركات والمؤسسات السعودية المصرح لها بتنظيم رحلات العمرة هذا العام، وبلغ عدد الشركات المصرية 1833، والشركات والمؤسسات السعودية 500.