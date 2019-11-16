إصابة 4 في مشاجرة بسبب مطب صناعي بالإسماعيلية

اندلعت مشاجرات بين عائلتين بالكيلو 17 التابع لمدينة القنطرق غرب، أمس الجمعة، بسبب خلافات على مطب صناعي، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من بينهم مصاب بطلق ناري خرطوش باليد، وحرق محتويات منزلين.



تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للعقيد ياسر عبدالرحيم، رئيس فرع البحث الجنائي لمنطقة شمال الإسماعيلية، بسقوط مصابين بأعيرة نارية وحروق نتيجة مشاجرة تم خلالها إضرام الحريق في منزلين لأسرتين من أهالي منطقة البدراوي التابعة لمنطقة الكيلو 17 بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وإطلاق الأعيرة النارية على عدد من المواطنين بسبب الخلاف على إنشاء مطب للسيارات.



انتقل الرائد محمد ثروت، رئيس مباحث القنطرة غرب، وقوات الأنن للسيطرة على المشاجرة، وبالفحص والمعلومات تبين احتراق محتوى منزلين بالكامل ملك "عيد صبري محمد طرخان"، فتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية لمنع امتداده إلى المنازل المجاورة لهم.



وأمر المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بتشكيل فريق من النيابة العامة بإشراف يوسف الدفتار، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، ومحمد العبودي مدير نيابة القنطرة لمعاينة موقع المنزل المحترق، وسؤال المصابين حين تماثلهم للشفاء، كما أمر بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.