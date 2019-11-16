السبت 16 نوفمبر 2019 الموافق 19 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 4 في مشاجرة بسبب مطب صناعي بالإسماعيلية

السبت 16/نوفمبر/2019 - 08:35 ص
جريدة الدستور
مصطفى دياب
طباعة
اندلعت مشاجرات بين عائلتين بالكيلو 17 التابع لمدينة القنطرق غرب، أمس الجمعة، بسبب خلافات على مطب صناعي، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من بينهم مصاب بطلق ناري خرطوش باليد، وحرق محتويات منزلين.

تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للعقيد ياسر عبدالرحيم، رئيس فرع البحث الجنائي لمنطقة شمال الإسماعيلية، بسقوط مصابين بأعيرة نارية وحروق نتيجة مشاجرة تم خلالها إضرام الحريق في منزلين لأسرتين من أهالي منطقة البدراوي التابعة لمنطقة الكيلو 17 بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وإطلاق الأعيرة النارية على عدد من المواطنين بسبب الخلاف على إنشاء مطب للسيارات.

انتقل الرائد محمد ثروت، رئيس مباحث القنطرة غرب، وقوات الأنن للسيطرة على المشاجرة، وبالفحص والمعلومات تبين احتراق محتوى منزلين بالكامل ملك "عيد صبري محمد طرخان"، فتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية لمنع امتداده إلى المنازل المجاورة لهم.

وأمر المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بتشكيل فريق من النيابة العامة بإشراف يوسف الدفتار، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، ومحمد العبودي مدير نيابة القنطرة لمعاينة موقع المنزل المحترق، وسؤال المصابين حين تماثلهم للشفاء، كما أمر بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

تخطى 10%.. حقيقة تراجع أسعار المنتجات الغذائية في مصر

منذ حوالي 21 ساعة

بحضور دولي.. بدء الاجتماع الثلاثي لبحث ملء سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

البترول تصدر حركة تنقلات وترقيات خلال أيام

منذ يوم

حقيقة تدهور صحة الفنان عادل إمام

الصور

image description

وزراء وشخصيات عامة فى احتفالية مرور 117 سنة على المتحف المصرى

image description

عقب السيول.. فرق الإغاثة تصل البحر الأحمر لمساعدة المواطنين

image description

نادي الجوارح المصري يحتفل باليوم العالمي للصقارة بالإسكندرية (صور)

image description

تشييع جنازة اثنين من ضحايا حريق إيتاي البارود (صور)

image description

المعداوى: بدء إنارة عزبة العجارمة فى مطروح

الأكثر قراءة

حقيقة تدهور صحة الفنان عادل إمام

بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع التموينية

تخطى 10%.. حقيقة تراجع أسعار المنتجات الغذائية في مصر

بدء نوة "المكنسة" في الإسكندرية (صور)

أيام زمان

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

سيد المغرورين.. 8 اعترافات تكشف الوجه الحقيقي لـ نزار قباني

مأساة رشدي أباظة.. هكذا طلبت صباح الطلاق بعد أسبوع ورفضت سامية جمال زيارته

داليدا تقاضي دولة عربية بسبب البيض والطماطم: «هارفع قضية في المحكمة الدولية»

ads

نجم الساعة

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

الصحة

طريقة جديدة لتشخيص العقم لدى الرجال

ألمانيا تجعل لقاحات الحصبة "إلزامية"

الكارى الحار يساعد في التخلص من نزلات البرد

7 علامات تشير إلى الإصابة بمرض السكرى

الرئيس نيوز

العراق: قتلى وجرحى في انفجار قرب "ساحة التحرير".. والاحتجاجات مستمرة

صحف إماراتية: زيارة السيسي تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والتعاون

مسؤول أمريكي: ننظر في مسألة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

اتصال ميركل بالرئيس السيسي.. يتصدر عناوين صحف القاهرة

منوعات

تايوان تحظر بيع هواتف "هواوى"

اليابان تعيد فتح موقع سياحى شهير أغلق بسبب بركان

التكنولوجيا سببًا لمشاكل النوم لـ 5 ملايين أمريكي

ارتفاع أعداد البدناء في بريطانيا إلى 13 مليون

كشكول

أمهات مصر تطلق حملة "المستقبل لهن" لتشجيع الطالبات المتميزات

"شوقي"عن إلغاء مجانية التعليم: أسلوب مبتكر لترويج الشائعات

بدء تحرير استمارات امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدارس

أخصائي يكشف طرق التعامل مع الشخصية الاعتمادية

إسلام سياسي

بابا الفاتيكان لشيخ الأزهر: المؤسسات الدينية تقع على عاتقها مسئولية نشر السلام

لماذا أعلنت السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في خليجي 24 والسفر لقطر؟

الفشل عنوان المرحلة.. الإخوان تسقط مجددًا في محاولات التحريض على مصر

خلاف داخل التحالف بشأن تسليم محتجزي داعش

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن مأمون.. الفقيه المستنير ذو البصيرة الملهمة
د.كريمة الحفناوى
القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل
ماجد حبته
رد يليق بـ«هوهوة» بايدن!
صفاء النجار
الاحتباس الحرارى والحق فى الحياة «2»
المزيد

الثقافة

مختارات من مسرحيات وأغانٍ عالمية بمعهد الموسيقى العربية

اليوم.. افتتاح معرض "المسافر" للفنان محمد ثابت بجاليرى "ضى"

اليوم.. صندوق التنمية يحتفل بالطفل المصرى بمراكز الإبداع

اليوم.. عرض الفيلم الوثائقى "Grizzly Man" بجزويت الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك