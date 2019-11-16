وفاة المشتبه به فى إطلاق النار بمدرسة بكاليفورنيا

ذكرت وسائل إعلام محلية في الولايات المتحدة اليوم السبت أن الشاب المشتبه به في ارتكاب جريمة إطلاق النار في مدرسة وقتل شخصين أمس الأول الخميس قد فارق الحياة بالمستشفى.



وذكرت صحيفة "لوس أنجلس تايمز" ومحطة تليفزيون "سي بي إس لوس أنجلوس" أن الفتى توفى بعد ظهر أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، متأثرا بإصابته حيث كان أطلق النار على نفسه أثناء الحادث.



وقلت السلطات إن الشاب الذي يبلغ من العمر 16 عاما، وكان طالبا في المدرسة الثانوية بمدينة "سانتا كلاريتا"، شمالي لوس أنجليس، ونفذ إطلاق النار يوم عيد ميلاده.



وأصيب ثلاثة أشخاص في الهجوم، وحالتهم الآن مستقرة.



وكان محققون صادروا عددا من الأسلحة النارية غير المرخصة من منزل منفذ الهجوم، ويتواصل التحقيق لتحديد مصدر المسدس الذي استخدمه الشاب في الهجوم.



وأوضحت السلطات عدم وجود أي مشتبه بهم آخرين أو أيديولوجية بعينها وراء الجريمة، ولم يتم بعد تحديد الدافع وراء تنفيذ إطلاق النار.



وقالت السلطات إنها ستبدأ التحقيقات بالاستماع إلى شهود العيان من الطلاب الذين شهدوا الهجوم.