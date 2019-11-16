السبت 16 نوفمبر 2019 الموافق 19 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة المشتبه به فى إطلاق النار بمدرسة بكاليفورنيا

السبت 16/نوفمبر/2019 - 08:30 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ذكرت وسائل إعلام محلية في الولايات المتحدة اليوم السبت أن الشاب المشتبه به في ارتكاب جريمة إطلاق النار في مدرسة وقتل شخصين أمس الأول الخميس قد فارق الحياة بالمستشفى.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلس تايمز" ومحطة تليفزيون "سي بي إس لوس أنجلوس" أن الفتى توفى بعد ظهر أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، متأثرا بإصابته حيث كان أطلق النار على نفسه أثناء الحادث.

وقلت السلطات إن الشاب الذي يبلغ من العمر 16 عاما، وكان طالبا في المدرسة الثانوية بمدينة "سانتا كلاريتا"، شمالي لوس أنجليس، ونفذ إطلاق النار يوم عيد ميلاده.

وأصيب ثلاثة أشخاص في الهجوم، وحالتهم الآن مستقرة.

وكان محققون صادروا عددا من الأسلحة النارية غير المرخصة من منزل منفذ الهجوم، ويتواصل التحقيق لتحديد مصدر المسدس الذي استخدمه الشاب في الهجوم.

وأوضحت السلطات عدم وجود أي مشتبه بهم آخرين أو أيديولوجية بعينها وراء الجريمة، ولم يتم بعد تحديد الدافع وراء تنفيذ إطلاق النار.

وقالت السلطات إنها ستبدأ التحقيقات بالاستماع إلى شهود العيان من الطلاب الذين شهدوا الهجوم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

ألعاب انتخابية.. لماذا بدأت إسرائيل التصعيد مع «الجهاد» فى غزة؟

منذ حوالي 19 ساعة

ارتفاع عدد ضحايا حريق إيتاي البارود

منذ حوالي 14 ساعة

تخطى 10%.. حقيقة تراجع أسعار المنتجات الغذائية في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

"عقدة عمرو أديب".. كيف تسبب "الزمالك" في التنكيل به منذ الصغر؟

الصور

image description

وزراء وشخصيات عامة فى احتفالية مرور 117 سنة على المتحف المصرى

image description

عقب السيول.. فرق الإغاثة تصل البحر الأحمر لمساعدة المواطنين

image description

نادي الجوارح المصري يحتفل باليوم العالمي للصقارة بالإسكندرية (صور)

image description

تشييع جنازة اثنين من ضحايا حريق إيتاي البارود (صور)

image description

المعداوى: بدء إنارة عزبة العجارمة فى مطروح

الأكثر قراءة

حقيقة تدهور صحة الفنان عادل إمام

بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع التموينية

تخطى 10%.. حقيقة تراجع أسعار المنتجات الغذائية في مصر

بدء نوة "المكنسة" في الإسكندرية (صور)

أيام زمان

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

سيد المغرورين.. 8 اعترافات تكشف الوجه الحقيقي لـ نزار قباني

مأساة رشدي أباظة.. هكذا طلبت صباح الطلاق بعد أسبوع ورفضت سامية جمال زيارته

داليدا تقاضي دولة عربية بسبب البيض والطماطم: «هارفع قضية في المحكمة الدولية»

ads

نجم الساعة

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

الصحة

طريقة جديدة لتشخيص العقم لدى الرجال

ألمانيا تجعل لقاحات الحصبة "إلزامية"

الكارى الحار يساعد في التخلص من نزلات البرد

7 علامات تشير إلى الإصابة بمرض السكرى

الرئيس نيوز

العراق: قتلى وجرحى في انفجار قرب "ساحة التحرير".. والاحتجاجات مستمرة

صحف إماراتية: زيارة السيسي تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والتعاون

مسؤول أمريكي: ننظر في مسألة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

اتصال ميركل بالرئيس السيسي.. يتصدر عناوين صحف القاهرة

منوعات

تايوان تحظر بيع هواتف "هواوى"

اليابان تعيد فتح موقع سياحى شهير أغلق بسبب بركان

التكنولوجيا سببًا لمشاكل النوم لـ 5 ملايين أمريكي

ارتفاع أعداد البدناء في بريطانيا إلى 13 مليون

كشكول

أمهات مصر تطلق حملة "المستقبل لهن" لتشجيع الطالبات المتميزات

"شوقي"عن إلغاء مجانية التعليم: أسلوب مبتكر لترويج الشائعات

بدء تحرير استمارات امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدارس

أخصائي يكشف طرق التعامل مع الشخصية الاعتمادية

إسلام سياسي

بابا الفاتيكان لشيخ الأزهر: المؤسسات الدينية تقع على عاتقها مسئولية نشر السلام

لماذا أعلنت السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في خليجي 24 والسفر لقطر؟

الفشل عنوان المرحلة.. الإخوان تسقط مجددًا في محاولات التحريض على مصر

خلاف داخل التحالف بشأن تسليم محتجزي داعش

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن مأمون.. الفقيه المستنير ذو البصيرة الملهمة
د.كريمة الحفناوى
القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل
ماجد حبته
رد يليق بـ«هوهوة» بايدن!
صفاء النجار
الاحتباس الحرارى والحق فى الحياة «2»
المزيد

الثقافة

مختارات من مسرحيات وأغانٍ عالمية بمعهد الموسيقى العربية

اليوم.. افتتاح معرض "المسافر" للفنان محمد ثابت بجاليرى "ضى"

اليوم.. صندوق التنمية يحتفل بالطفل المصرى بمراكز الإبداع

اليوم.. عرض الفيلم الوثائقى "Grizzly Man" بجزويت الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك