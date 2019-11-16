مئات المحتجين المؤيدين للصين يتجمعون فى هونج كونج

ملصقات كتب عليها "يا أيتها الشرطة.. نحن معكم" في حين هتف آخرون: "ادعموا الشرطة".



وتجمع محتجون مؤيدون للصين من قبل ولكن بأعداد أقل بكثير من المستائين من حكام الحزب الشيوعي في بكين.

تجمع مئات من المحتجين المؤيدين للصين في هونج كونج اليوم السبت، للتنديد بالاضطرابات المناهضة للحكومة والتي تتزايد عنفا في تلك المدينة التي تحكمها الصين ولتأييد الشرطة التي أصبحت هدفا رئيسيا للهجمات.وتشهد تلك المستعمرة البريطانية السابقة مظاهرات منذ أكثر من خمسة أشهر بسبب غضب المحتجين المطالبين بالديمقراطية مما يعتبرونه تدخلا من الحزب الشيوعي في مدينة نالت حرياتها لدى عودتها للحكم الصيني في 1997.ويشعر المحتجون بغضب أيضا مما يعتبرونه وحشية الشرطة وهو اتهام تنفيه الشرطة.وتجمع المحتجون المؤيدون للصين عند المجلس التشريعي للمدينة ومقار الشرطة وهم يلوحون بعلمي الصين وهونج كونج. ورفع البعض