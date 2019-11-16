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مصر

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 26 درجة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 08:00 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى
القاهرة 19 26
شبين الكوم 18 26
طنطا 18 26
دمنهور 18 26
الإسكندرية 19 26
بلطيم 20 25
مطروح 17 25
السلوم 16 24
سيوة 11 24
بورسعيد 21 25
دمياط 20 26
الزقازيق 19 27
الإسماعيلية 17 28
السويس 18 26
العريش 16 26
رفح 15 26
رأس سدر 19 26
نخل 11 25
نويبع 22 26
طابا 19 25
كاترين 09 20
الطور 21 28
شرم الشيخ 22 29
الغردقة 21 28
مرسى علم 21 28
الفيوم 18 26
بنى سويف 18 26
المنيا 15 26
أسيوط 16 27
سوهاج 16 28
قنا 17 31
الأقصر 18 28
أسوان 19 29
أبوسمبل 18 28
الوادى الجديد 18 27
شلاتين 21 28
أبورماد 21 28
حلايب 22 26
رأس حدربة 22 26

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