تايوان تحظر بيع هواتف "هواوى"

قررت تايوان منع بيع ثلاثة أنواع من الهاتف الذكى التى تنتجها شركة هواوي الصينية بعد أن وصفت الشركة تايوان بأنها مقاطعة صينية فيما يتعلق بمناطق التوقيت والاتصالات.



وأعلن نيو هسين رين، نائب مدير إدارة الترددات والموارد فى مفوضية الاتصالات الوطنية التايوانية، فى تصريحات صحفية أن المفوضية أبلغت الأطراف المعنية منع بيع ثلاثة أنواع من الهواتف الذكية من إنتاج هواوى حتى تستعيد الشركة الصينية العملاقة أنظمة التعريف الأصلية والتطبيقات الأصلية التى كانت تحتوى عليها هذه الأنواع قبل الإجراء الأخير من جانب هواوي.



وذكرت المفوضية التايوانية فى بيان أن هذا الإجراء يتعارض مع الحقيقة الواقعة ويقوض كرامة تايوان.