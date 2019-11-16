وفاة قائد السيارة المتسبب فى حادث وسط البلد

أكد مصدر أمني أن قائد السيارة المتسببة في مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين بحادث وسط البلد، توفي فور وصوله المستشفى العام.



وأوضح المصدر، أن السيارة اصطدمت بأحد الأرصفة وأثناء انقلابها دهست عدد من المارة، بينهم اثنين تم نقلهم للمستشفى في حالة خطرة.



وكان لقي شخصين مصرعهما وأصيب 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بشارع طلعت حرب بوسط البلد.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بشارع طلعت حرب بانقلاب سيارة ووجود متوفين.



وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي ومصرع شابين داخلها، ودلت التحريات أن سبب الحادث السرعة الزائدة وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى.