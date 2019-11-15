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الثقافة

ديوان "مُبكرًا في صباح بعيد".. جديد العراقي باسم فرات

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:52 م
باسم فرات
باسم فرات
آلاء حسن
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صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، الديوان الشعري التاسع للشاعر والرحالة العراقي باسم فرات "مُبكرًا في صباح بعيد"، وهو يقع في 80 صفحة من القطع المتوسطة، ويضم 34 قصيدة غلبت عليها مواضيع الطفولة والمكان الأول، وصراع الشاعر حين عاد إلى بلده بعد غياب قسري امتدّ إلى نحو عشرين سنة، فوجد أمكنة طفولته، ببيوتها وأزقتها وطرزها المعمارية العربية الملائمة لقسوة حرارة صيف العراق، قد استُبدلت بعمارات تجارية مبنية من الخرسان المسلح، الأمر الذي يزيد من ارتفاع درجات الحرارة في صيف العراق اللاهب والطويل، فضلًا عن التفريط بالتراث المعماري، وبالبساتين المحيطة بالمدن التي كانت تعد رئة هذه المدن وحزامها الأخضر الحامي لها من العواصف الرملية.

يُذكر أن الشاعر والرحالة باسم فرات مواليد العراق 1967، بدأ كتابة الشعر في سن مبكرة جدًّا حين كان في الابتدائية، وعاش حياته مخلصًا للشعر والكتابة، وقد كتب عن تجربته الشعرية أكثر من مائتَي ناقد وشاعر وكاتب، باللغتين العربية والإنجليزية، وتُرجم شعره إلى مجموعة من اللغات منها الإنجليزية التي صدرت له بها ثلاث مجموعات شعرية، والإسبانية التي صدرت له بها مجموعة شعرية واحدة، كما دخلت تجربته الشعرية وكتبه في أدب الرحلات في الدرس الأكاديمي، ودرسها عدد كبير من الباحثين في رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه.

وسبق للشاعر باسم فرات أن أصدر ديوانه الشعري الأول "أشد الهديل" (1999) عن دار ألواح في مدريد، والثاني "خريف المآذن" (2002) عن دار أزمنة في عمّان، والثالث "أنا ثانيةً" (2006) عن منشورات بابل، زيورخ- بغداد، والرابع "بلوغ النهر" (2012) عن دار الحضارة للنشر في القاهرة، والخامس "أشهق بأسلافي وأبتسم" (2014) عن الدار نفسها، أما دواوينه: السادس "أهـزّ النسيان" (2017)، والسابع "محبرة الرعاة" (2017)، والثامن "فأس تطعن الصباح" (2018) فقد صدرت عن دار صهيل للنشر في القاهرة. كما أصدر ثلاثة كتب مختارات شعرية، وكتاب سيرة "دموع الكتابة.. مقالات في السيرة والتجربة" (2013)، وخمسة كتب في أدب الرحلات هي على التوالي: "مسافر مقيم.. عامان في أعماق الإكوادور"، "الحلم البوليفاري.. رحلة كولومبيا الكبرى"، "لا عشبة عند ماهوتا.. من منائر بابل إلى جنوب الجنوب"، "طواف بوذا.. رحلاتي إلى جنوبي شرق آسيا"، و"لؤلؤة واحدة وألف تل.. رحلات بلاد أعالي النيل".

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