رحلة فى عالم الفن من مصر إلى روسيا بنادى سينما أوبرا الإسكندرية

استقبل مسرح دار أوبرا الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، حفل "نادى السينما"، بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، في إطار الاحتفالات بعام" مصر- روسيا 2020"، بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي للعلوم والفنون، وذلك فى إطار توطيد العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين.





بدأت الاحتفالية بمعرض فني للصور الفوتغرافية للمسرح والسينما الروسية بالساحة الخارجية للمسرح، ثم عرض فيلم " المسارح في روسيا"، وهو فيلم وثائقي استعرض تاريخ أشهر المسارح بروسيا، وخاصة مسرح البولشوى العالمي، والذي يقدم عليه أشهر عروض الباليه العالمية، والفيلم الأخر هو "self portrait"، وهو فيلم وثائقي من إخراج جمال السروى.



كما تم عقد ندوة فنية بحضور الدكتور أسامة السروى، ومخرج الفيلم، حيث تحدث عن تجربته بروسيا، موضحًا أن العمل والاجتهاد وحبه للفن هو سبب وصوله إلى تحقيق أهدافه.



وعقب انتهاء الندوة، قدم فراشات الباليه بمركز تنمية المواهب تابلوهات فنية راقصة، حيث قدمن رقصة من الباليه الروسي، بالإضافة إلى تابلوه فني من الفلكلور المصري تدريب الدكتور عصام عزت، والذي نال إعجاب واستحسان الحضور خاصة من الجالية الروسية بالإسكندرية.