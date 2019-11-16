انفوجراف.. "لو فيجارو" تحتفى بـ150 عاما على قناة السويس

وضعت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية المرموقة، انفوجرافًا خاصًا؛ للاحتفاء بـ150 عامًا على افتتاح قناة السويس.



وجاء الانفوجراف الفرنسي عن قناة السويس، والذي نشرته لو فيجارو تحت عنوان "قناة السويس التاريخية"، على النحو التالي:



- سبب حفر قناة السويس، المهندس الفرنسي فرديناند دي ليسيبس والخديوي المصري سعيد باشا.



- في 17 نوفمبر 1869: أي بعد عشر سنوات من بدء العمل، افتتحتها الإمبراطورة أوجيني.



- في 1882: بعد الحرب الأنجلو-مصرية، سيطر البريطانيون على القناة.



- في 1956: قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأميم القناة.



- في 1967: خلال حرب الأيام الستة، تم إغلاق القناة، وظلت كذلك حتى عام 1975.



- في 2015: افتتاح القناة الموسعة الجديدة.