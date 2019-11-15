"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف لبنان مع نظرة مستقبلية سلبية

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، إنها خفضت تصنيف لبنان إلى CCCC بفعل تزايد المخاطر المالية والنقدية، مع نظرة مستقبلية سلبية.



ولفتت "ستاندرد آند بورز"، إلى أن تراجع الثقة في الحكومة والاقتصاد بلبنان قد يؤدي إلى مسار معاكس لتدفقات الودائع للبنوك.



وأضافت "ستاندرد آند بورز": "النظرة المستقبلية السلبية للبنان تعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية للدولة بسبب تنامي الضغوط المالية والنقدية".

