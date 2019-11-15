مدير متحف الإسكندرية يناقش حياة ملكات الفراعنة ببيت السنارى

نظم مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، اليوم الجمعة، محاضرة بعنوان "ملكات الفراعنة.. دراما الحب والسلطة"، ببيت السناري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية، حاضر فيها الدكتور الحسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، والمشرف على مركز زاهي حواس للمصريات، وتحدث خلالها عن تاريخ ملكات مصر في الحضارة المصرية القديمة منذ أقدم الملكات وحتى الملكة كليوباترا.



وقال الدكتور حسن عبد البصير، إن المحاضرة جاءت حول كتابه الجديد "ملكات الفراعنة.. دراما الحب والسلطة"، والذي يتحدث فيه عن حياه 30 ملكة مصرية، وأهمية المرأة بشكل عام في مصر الفرعونية، مؤكدًا على حقيقة وفاة حتشبسوت بالسرطان.

