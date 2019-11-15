حملات أمنية مكثفة فى المنيا.. تعرف على التفاصيل

تمكنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا التسع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من إزالة 69 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية، و10 مخالفات على المسطحات المائية في إطار تنفيذ الموجة الرابعة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة "حق الشعب".



ونجحت حملة أمنية مكبرة ضمت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا وأجهزة البحث الجنائي ومباحث مكافحة المخدرات في ضبط 864 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية مختلفة، و7 قضايا مخدرات، و4 قطع سلاح ناري غير مرخص.



كما ضبطت مباحث مكافحة المخدرات 7 قضايا، منها 4 قضايا تعاطي، و3 قضايا اتجار، حيث ضبطت 123 جرام هيروين و68 جرام من مخدر الحشيش قبل بيعها وترويجها، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



ونجحت أجهزة البحث الجنائي في ضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخصة ( فرد خرطوش محلي الصنع)، وتم التحفظ عليها، وتحرير المحاضر اللازمة.



كما نجحت أجهزة الأمن بالمنيا في تحرير 3 آلاف و994 مخالفة مرورية متنوعة، و261 مخالفة مرافق عامة، خلال حملة مكبرة بشوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة التسع.