بالصور.. مروة ناجى تحيى حفلا غنائيا على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس

أحيت الفنانة مروة ناجي، حفلا كبيرا بصحبة فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو علاء ياسين، على مسرح الماركيه التجمع الخامس.



وقدمت ناجي خلال الحفل باقة مختارة من أجمل الأغاني تنوعت بين أغانيها الخاصة وأغاني زمن الفن الجميل، ومنها "حبيت من قلبي، أما براوة، أنت عمري، أهو دا اللي صار، حلوة يا بلدي، سهر الليالي، قال جاني بعد يومين، في يوم وليلة".

