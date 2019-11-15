"جواد الشارى" يمتع الجمهور بالمديح النبوى على مسرح أوبرا دمنهور

أقامت دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الجمعة، حفل الإنشاد الديني للمنشد المغربي "جواد الشاري" على مسرح دار أوبرا دمنهور.



في بداية الحفل، قدم "جواد" الشكر لكل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والأستاذ محمد ظريف مدير عام أوبرا دمنهور، ورحب بالجمهور، والدكتور محمد المهدي منصور رئيس رابطة الإنشاد الصوفي في المغرب، وضيف الحفل.



وتضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من الأناشيد الدينية المغربية والأندلسي وروائع تراث المديح النبوي المصري، إلى جانب قصائد مغناه منها: "وصلة بياتي، صلى الله على محمد، دع جمال الوجه يظهر، دعوني اناجي حبيبي، أهل المحبة قالوا لي، يا آمنة بشراك، وصلة صبا، اخفي الهوى ومدامعي تبديه، تدللت في البلدان حين سبيتني، مدد مدد يا رسول الله، وصلة حجاز حبيبي بذكرو نرتاح، دنوت من حي ليلى، سلبت ليلى مني العقل، أمانة ياللي رايح، واعلم بأنك والعوالم كلها، قالوا من حب الله يموت، بحبك لا نشقى أبدا، وصلة راست، مدد يا نبي، مدد يامولانا يا حسين، المسك فاح"، حيث تفاعل معه الجمهور في أداء الأغنيات بالتصفيق والغناء.



كما ألقى الدكتور محمد المهدي منصور، كلمة خلال الحفل استهلها بتقديم التحية لمؤسسة دار الأوبرا العريقة الشامخة، ولجميع هياكلها ومدرائها، وتحية لهذا الفنان المنشد ومن معه، وتحية لجمهور أوبرا دمنهور المحبين لرسول الله.



وقال "منصور" في كلمته: "نحن نعيش أنوار الفرح بمولانا رسول الله، وكيف لا نجتمع سرورًا بمولده، كيف لا نستمع لهذه الانشادات، وهذه النغمات، وهذا الشدو الذي يخاطب القلوب، ويغزو النفوس، والأرواح ويهيجها شوقًا للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أحبنا قبل أن نحبه، واشتاق لنا، ودعا لنا، وقد احتفظ بدعوة نجاته لأمته، فنحن أولى أن نفرح بمولد رسول الله وأولى أن نزرع في أبنائنا الفرح بمولده".