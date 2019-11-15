احتفالا باليوم العالمى للسكر.. مدير بـ"التأمين الصحى": صرف العلاج بالمجان

قالت الدكتورة رضوى إمام، مدير وحدة التوعية والإعلام بمنظومة مشروع التأمين الصحي الشامل، إن 14 نوفمبر يمثل اليوم العالمي لمرض السكر، لافتة إلى مبادرة فريق الصيدلة الإكلينيكية في مستشفى الزهور ببور سعيد والهيئة العامة للرعاية الصحية للاحتفال بهذا اليوم من خلال تدشين مبادرة لمرضى السكر في بور سعيد.





وأضافت "إمام" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc": "وجهنا دعوة عامة للمواطنين بالتوجه إلى مستشفى الزهور ببورسعيد من الساعة 9 صباحا حتى 4 مساءً، حيث يتم فحصهم بشكل مجاني، بعمل عينة سكر عشوائية وفحص قاع العين".



