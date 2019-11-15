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محافظات

إيقاف أعمال بناء مخالف بـ6 أحياء فى الإسكندرية (صور)

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:12 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شنت وحدة الإزالة والتدخل السريع بأحياء الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات لإيقاف البناء المخالف بـ 6 أحياء، في إطار التصدي لظاهرة البناء المخالف منذ المهد، وفرض القانون، وتحقيق الردع لكل من يمارس كافة أشكال مخالفات البناء.

حيث قام حي وسط برئاسة العميد فادي وديع، بحملة مسائية مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية، وتكسير الحوائط المخالفة في الحال، بالعقار الكائن ب ٣٥ شارع علي الخشخاني بالازاريطة، بمشاركة السكرتير العام للحي، وحدة التحفظ، ومفتشي المتابعة.

كما رصدت إدارة المتابعة الميدانية، بحي المنتزه أول، برئاسة حمدي عبد العليم شامة رئيس الحي، أعمال بناء مخالف، وتابعت وحدة الإزالة بالفترة المسائية إيقاف أعمال مخالفة بالدور الحادي عشر علوي بالعقار رقم ٥٧ شارع القاهرة سيدي بشر قبلي، رخصة أرضى واسعة أدوار وخدمات.

وفي حي العامرية ثان، شدد المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس الحي على إيقاف أعمال البناء المخالف، والتحفظ على معدات البناء والقضاء عليها في المهد، حيث شن رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع، بعمل حملة فورية أسفرت عن إيقاف أعمال شدة خشبية دور أول عبور بقرية اليمن، وفك أعمدة دور أرضي بقرية اليمن، وتم التحفظ على الأسمنت، وفك شدة خشبية دور أرضي بقرية مصطفى كامل، وفك شدة خشبية دور أول علوى بموقف الناصرية بجوار مسجد التوحيد.

كما قام حي ثان المنتزه بشن حملة لمجابهة مخالفات البناء، وإيقاف الأعمال المخالفة، تحت قيادة الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي، ومن خلال ممثلي وحدة التدخل السريع، بإيقاف أعمال البناء غير المرخصة، الكائنة بشارع سيكلام الرئيسي، وتم فك الشدة الخشبية، وجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.


وشكلت رئيس حي شرق المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لإزالة المخالفات ومنعها في المهد، وتكونت الحملة من سكرتير عام الحي ولجنة التدخل السريع وإدارة أشغال الطريق، حيث توجهت الحملة للعقارات الآتية:

1- العقار الكائن شارع السكة عزبة خورشيد البحرية، وتم فك شدة خشبية بالدور الثاني علوي.

2- العقار الكائن عزبة خورشيد البحرية بعد مخزن الأنابيب، حيث تم فك شدة خشبية وإزالة السملات والتحفظ علي كمية من حديد التسليح والأسمنت.

3- العقار الكائن عزبة خورشيد البحرية، وتم فك شدة خشبية بالدور الأرضي.

4- العقار الكائن عزبة الشيخ، حيث تم فك شدة خشبية لأعمدة الدور الثاني علوي.

وفي حي الجمرك، توجهت حملة بقيادة نجوى أمين رئيس الحي، لإزالة المخالفات ومنعها في المهد، بصحبة لجنة الإيقاف والتحفظ، وإدارة المشروعات وإدارة إشغال طريق والتدخل السريع والمتابعة الميدانية بالحي، حيث تم معاينة العقار وإيقاف الأعمال المخالفة بدون ترخيص وفك الشدة الخشبية بالعقار ٢٥ الموازينى للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، وتم التحفظ على مواد بناء وإيداعها في ديوان عام الحي، كما تم فك الشدة الخشبية بالعقار ٤ أبن الصائغ، والتحفظ على مواد بناء وإيداعها في ديوان عام الحي.

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