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محافظات

ضبط مصنع لإعادة تعبئة اللحوم مجهولة المصدر في القليوبية

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:05 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط مصنع يعمل بدون ترخيص في إعادة تعبئة اللحوم مجهولة المصدر بمدينة طوخ.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، يفيد ضبط مصنع يعمل بدون إجراءات تراخيص ويقوم بإعادة تعبئة اللحوم مجهولة المصدر في عبوات تمهيدا لطرحها في الأسواق لجمهور المستهلكين وتضر بصحة المواطنين

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 29 عبوة مجهزة و26 كيلو جرام من اللحوم وتحرر محضر رقم 27227 جنح طوخ

كما تم ضبط 10 مخابز بلدية تقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتجميع الدقيق المدعم لبيعه في السوق لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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