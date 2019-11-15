"الساحات الشعبية بين العبادة والعمل".. محاضرة بثقافة الأقصر

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث نظم قصر ثقافة الطارف أمسية شعرية عن "المولد النبوي الشريف" بمعهد فتيات القرنة الإعدادي الثانوي أدار الأمسية الشاعر سيد صدقي، وقام بألقى بعض القصائد عن المولد النبوي الشريف منها "محمد نبينا، يوم ميلاد النبي صل الله عليه وسلم، طه خير البرية"، وكذلك عرض القصر أفلاما سينمائية "كارت شحن، ضيف الهنا، عاشق في محراب الدراما".



أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع الطفل وإبراز دوره فى المجتمع" وأوضح النوبى عبدالراضى تأهيل الآباء والأمهات لكيفية التعامل مع الطفل أهمية الاطلاع على أحدث التقنيات الحديثة في التربية الدراسة العلمية والبحث العلمي للتعامل والعمل على فكرة عدم التكاسل ومحاربة الملل، تنمية العقل بالدراسة والفكر الحديث والاستماع إليهم والمشاركات الدائمة لهم فى البيت لتنمية وتحريك الإبداع والطاقات المخزونة لديهم.



نظم قسم الثقافة العامة بقصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الساحات الشعبية بين العبادة والعمل" بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بنين وأوضح محمد إمام صالح ما هي الساحات الشعبية وتاريخ الساحات الشعبية واستخدامات العامة للساحات الشعبية في مصر القديمة، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "محمد قائد الأمم" تحدث حسب الله أحمد محمد عن من هو محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة أبيه إبراهيم وبشارة أخيه عيسي، وأوضح عدد أجزاء المصحف وعدد سور القرآن الكريم وعدد آيات القرآن الكريم، وذلك بمدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات، وكذلك أقام قسم الفنون التشكيلية بالقصر ورشة "رسم حر للأطفال باستخدام الألوان الفلوماستر" تدريب شيماء سعيد.