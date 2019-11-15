ثقافة بنى سويف تحتفل باليوم العالمى للتسامح

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف؛ حيث عقد الفرع محاضرة بعنوان "الوقود النووي" ألقاها عصام سراج الذي تحدث عن مشكلة الطاقة التي تواجه العالم والبحث عن مصادر جديدة إلى أن توصلوا للوقود النووي وهو مصدر أمن وفعال للطاقة الكهربائية التي تمكن محطات الطاقة الكهروذرية من العمل فبطارية الوقود النووي في المفاعل هي مجازا عبارة عن مجموعة من الأنابيب الاسطوانية "يطلق عليها اسم قضبان الوقود".



نظم بيت ثقافة أبو صير الملق محاضرة عن "اليوم العالمي للتسامح" ألقاها محمد سمعان بمدرسة الشهيد عبد الرحمن البنا الإعدادية، تناول خلالها احتفال العالم باليوم العالمي للتسامح وهي مناسبة سنوية تحتفي بها الأمم والشعوب والمجتمعات من أجل ترسيخ قيم وثقافات التسامح والاحترام والتآخي ونبذ كل مظاهر التعصب والكراهية والتمييز، فهو يوم لاحترام ثقافات ومعتقدات وتقاليد الآخرين وفهم المخاطر التي يشكلها التعصب.



أقامت مكتبة أبوصير الملق احتفالية سهرة في دوار العمدة بعنوان "الموروث الشعبي منبت الهوية" بدأت بالسلام الوطنى، تلاها فقرة مواهب تقليد فنانين لشريف مدكور ومحمود يس، ثم ورشة رسم والقاء قصيدة للشاعر بركات الشافعى بعنوان "مصر فى دمى" وعرض مسرحى بعنوان فرحة العبور لمدرسة ابوصير التجارية، وفي الختام عقدت محاضرة بعنوان "حب الوطن أفعال ﻻ أقوال" ألقاها رجب راضى فهمى تحدث عن الوطن وواجبنا نحوه والتصدي لقوى الشر التى تريد النيل من استقرار الوطن وأهم إنجازات القيادة السياسية في جميع المجالات وعرض فنى لفرقة الفنون الشعبية "تنورة".



أقام بيت ثقافة أبو سليم ورشة فنية رسم على الزلط باستخدام فرش وألوان مائية، كما أعدت مكتبة النادي الرياضي مجلة حائط عن المولد النبوي تضمنت مولد الرسول وأحاديث شريفة، إضافة إلى عقد قصر ثقافة بني سويف محاضرة عن التعرف على نافذة الكمبيوتر My Computer والذي يُمثل الأداة الرئيسية للوصول إلى كل محتويات الحاسب.