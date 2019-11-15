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الثقافة

عروض فنية متنوعة بثقافة القاهرة (صور)

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:47 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
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قدم قصر ثقافة المستقبل ١٥ مايو بثقافة القاهرة، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف بمركز شباب مدينة ١٥مايو، حيث قدمّت فرقة النيل للإنشاد الديني المديح في خير خلق الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قدمت فرقة الشباب للموسيقى العربية عددا من الأغاني الدينية.

اختتم الحفل بعرض تنورة، كذلك أقام قصر ثقافة عين حلوان احتفالية بالتعاون مع نادي كفر العلو، تضمنت فقرة تحريك العرائس التي تناولت قصة مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بينما قدم فريق العازفين مقطوعة موسيقية مع إنشاد ديني للطفلين عمار وسيف، إضافة إلى مسابقة ثقافية للأطفال.

شارك بيت ثقافة المرج بمدرسة اللواء الإسلامى بالمرج في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمعاق بفقرة فنية لتنورة التراثية، إلى جانب اكتشاف مواهب وفقرات استعراضية وغنائية للطلاب من ذوي القدرات الخاصة من مدارس التربية الفكرية والصم، واختتم الحفل بتوزيع دروع التكريم على مسئول التمكين الثقافى بفرع ثقافة القاهرة ومدير بيت ثقافة المرج وبعض القادة الحاضرين، وذلك ضمن اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بنشر الوعى الثقافى بين كل فئات المجتمع.

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