بدء نوة "المكنسة" في الإسكندرية (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة، تزامنا مع بدء نوة المكنسة، غدا السبت، ومن المتوقع أن تمتد حتى 4 أيام.



وكانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت حالة الطوارئ، والتشديد على الأجهزة التنفيذية بمتابعة تراكم المياه في الشوارع الرئيسية.



وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيء وهطول الأمطار الغزيرة، فيما دفعت الشركة بالتنسيق مع الأحياء، بأكثر من 90 سيارة "شفط" وفرق الطوارئ بكافة أحياء المحافظة، لنزح تراكمات مياه الأمطار، لضمان استمرار حركة المرور.



وشكلت وزارة الآثار بالإسكندرية غرفة عمليات لمتابعة سقوط الأمطار من أجل سرعة التعامل مع أى تراكم للأمطار في مختلف المواقع الأثرية.



كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عدم استقرار الطقس في عدد من محافظات الجمهورية من بينها الإسكندرية، وبداية سقوط الأمطار خلال ساعات وطالبت المواطنين بتوخي الحذر في ظل الطقس المتقلب.



وكانت شركة الصرف الصحي قد أعلنت أن نسبة تطهير شنايش الأمطار بلغت بحي منتزه ثان ١٠٠٪، وبحي منتزه أول ٩٤٪، أما حي شرق فقد بلغت نسبة التطهير به ٩٢٪، وحي وسط ٩٤٪، وحي العجمي ٨٠٪، وعن حي غرب فقد بلغت نسبة التطهير ١٠٠٪، وحي الجمرك ١٠٠٪، أما حي العامرية فقد بلغت نسبة التطهير ٨٨٪، وأكد مسئولي الشركة أن جميع المناطق التي بلغت نسبة التطهير بها ١٠٠٪ يتم إعادة تطهيرها مرة أخرى، كما استعرض مسئولي الشركة أعمال تطهير المصبات حيث تم تنفيذ ٦ مصبات مطر على المصرف بطريق رابعة الناصرية.