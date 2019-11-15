القبض على مصري يحمل جنسية عربية أثناء تسليمه تمثال أثري بدار السلام

ألقى ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، القبض على مصري يحمل جنسية دولة عربية أثناء تسليمه تمثال أثرى لآخر، بمنطقة دار السلام.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا، مفاده ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة دار السلام مفادها حيازة شخص مصري يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية لتمثال أثري، واتفاقه مع آخر على بيعة له، وبعمل التحريات دلت على صحة المعلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم بأحد الشوارع، وبحوزته التمثال، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة واعترف أمام العميد محمد علام مأمور القسم، أنه حضر إلى مصر منذ فترة قصيرة، ونيته بيع التمثال والهروب خارج مصر، وتم تحرير محضر بالواقعة.