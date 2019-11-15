"همسات فى حضن الوطن".. محور صالون المركز الثقافى بطنطا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمركز الثقافى بطنطا، الصالون الثقافى الثانى لثقافة الغربية بعنوان "همسات في حضن الوطن.. الهوية والانتماء في ضوء التحديات الخارجية"، والذى استضاف نخبة من قادة الرأي في محافظة الغربية، قدموا خلاله طروحات على مختلف المحاور التي تناقش قضية الهوية المصرية والانتماء.



فى البداية، قدم الشيخ عبد الحميد الزغبي، كبير أئمة بوزارة الأوقاف المصرية، طرحًا تناول فيه تصور الشريعة الإسلامية لمسألة الانتماء للوطن وكيف أن الإسلام ربط بين حب الوطن والانتماء إليه وبين جوهر الإيمان وقدم الأدلة على ذلك من القرآن والسنة ومواقف السيرة النبوية العطرة، كما تناول القس منسّى ناجي حنا، قس بكنيسة طنطا الإنجيلية الأولى، مسألة الانتماء الوطني من واقع تعاليم الإنجيل، مشيرا إلى التاريخ الوطني المصري وتلاحم الكنيسة مع المسجد في أهم المنعطفات التي مر بها التاريخ المصري الحديث، وذكر في هذا الإطار ما قدمته الكنيسة المصرية من تضحيات لنصرة الوطن والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.



من ناحيته، تناول اللواء دكتور أيمن رمضان الزيني أستاذ القانون الجنائي بجامعة طنطا، قضية الشائعات وأثرها على الانتماء الوطني وقدم أمثلة من الواقع المصري تدل على استهداف وحدة الشعب المصري لإبعاده عن قضايا الوطن من خلال بث الفرقة والتشرذم بين مختلف أطيافه، مؤكدا على ضرورة التماسك الشعبي لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية.



كما أشارت آمال أبو باشا مدير عام مكتب رئيس جامعة طنطا، إلى دور الصالونات الثقافية في بث روح الانتماء بين أفراد المجتمع وطالبت في كلمتها بضرورة تجديد الخطاب الثقافى بما يتسق مع متغيرات الواقع وأدوات التطور التكنولوجي السريع، مؤكده على أهمية الخروج بتوصيات لتفعيلها بهدف تحقيق التقدم المعرفي للمجتمع.



أدار الحوار الدكتور محمد عبد العزيز أبو المجد، أستاذ تحليل الخطاب واللسانيات السياسية، والذي قدم شرحا وافيا للعلاقة بين اللغة والحضارة والهوية وربطها بقضايا الأمن القومي المصري، وقدم رؤية أوضح فيها كيف أن الحروب الحديثة تعتمد على محو الهويات التاريخية والثقافية للشعوب المستهدفة بغرض إخضاعها لسلطان القوة الغازية، كما قدم شرحا لمفاهيم الأمن القومي وحروب اللغات والاستخدام التكتيكي للأنشطة اللغوية بهدف السيطرة على الشعوب المستهدفة.



أعقب الجلسة الحوارية حفل فنى لفرقة طنطا للموسيقى العربية استمتع فيه الجمهور بباقة من الأغانى الوطنية والتراثية التي قدمها أعضاء الفرقة بقيادة المايسترو محمد حسين منها "ياعينى ع الصبر، احضنوا الأيام، ابعتلى جواب، ساكن قصادى، الحب اللى كان، ميدلى وطنى، من نورك يارب".