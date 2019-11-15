توفيق عكاشة يحذر من بحور دم في العراق وتقسيم العالم العربي

حذر الإعلامي توفيق عكاشة، من أن العالم العربي يتعرض للتقسيم إلى دويلات بعد الحرب العالمية الثالثة، التي يتوقع حدوثها في حال لم يفق العرب قبل منتصف عام 2020.



وقال عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "رايحين في داهية، سيتم القضاء على 40% من العرب أو أزيد".



وأضاف: "المستقبل محتاج خطة إدارية غير عادية، وثقافة حكام وملوك ورؤساء غير عادية، على جميع الدول العربية أن تعيد فلسفة سياساتها كاملة، وما يحدث على أرض العراق، إن لم يتم الاستماع إلى مطالب الشعب سيتحول الأمر إلى بحور من الدم".



ولفت إلى أن المطالب في العراق هي تعديلات دستورية تقضي على الحصص السياسية للطوائف والأعراق.