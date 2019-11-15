نسعى لاتفاق عادل.. تفاصيل الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة

عقد اجتماع ثلاثي لوزراء ري "مصر والسودان وإثيوبيا"، بحضور البنك الدولي، اليوم الجمعة في أديس أبابا، لبحث قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



وقال وزير الموارد المائية والري، إن الاجتماع شهد تبادل المناقشات الفنية بخصوص استفسارات الدول الثلاث على العروض التوضيحية المقدمة، مشيرا إلى أن المقترح المصري مبني على أساس المبادئ والأسس التي سبق أن تم التوافق عليها.



وأكد الوزير خلال الاجتماع، ترحيب مصر بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي لأول مرة في هذه المفاوضات، مضيفا أن مصر تعول على هذا الاجتماع أهمية كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء سد النهضة، مؤكدا التزام مصر بالوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن لصالح شعوب الدول الثلاث.