مواعيد عروض نادى السينما المستقلة بالإسكندرية

يستأنف نادي السينما المستقلة بالإسكندرية الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، فعالياته اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر في تمام السادسة مساء بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية.



ومن المقرر أن يتم عرض كل من الفيلم التسجيلي "جوه الصندوق" تسجيلي إخراج "ايلاف خالد - ليلي شاهين" والفيلم الروائى القصير "التختة" للمخرج عمرو وهبان، والفيلم الروائي القصير "واحد" إخراج محمد هاني، وفيلم "أيام كالريحان" إخراج أية التركي - خشوع الجوهري، والفيلم التسجيلي "بلاد الذهب"، إخراج مروة الشرقاوي، وفيلم "ذاكرة تجريبي" إخراج خشوع الجوهري.



وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الندوة الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، لمناقشة الأفلام التي تم عرضها مع الجمهور.



يذكر أن نادي السينما المستقلة بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد.