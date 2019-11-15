"أدنوك" تطلق حملة "طاقة حياة" لدعم اقتصاد الإمارات

أطلقت شركة "أدنوك" حملة بعنوان "طاقة حياة"، لدفع عجلة نمو الدولة الإماراتية، والاحتفاء بانجازات الشباب، عبر تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وحقق برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة نجاحاً كبيرا منذ إطلاقه قبل عامين تقريباً، وستوفر هذه الاتفاقيات الإطارية دعائم قوية لتعزيز وتوسيع نطاق البرنامج، لخلق قيمة مستدامة طويلة الأمد.

ووقعت شركة أدنوك اتفاقيات إطارية شاملة مع موانئ أبوظبي وشركة "الدار العقارية" ليتوسع دورها إلى قطاعات الخدمات اللوجستية، والإنشاءات، بما يعزز التزام أدنوك بالمساهمة في دعم نمو وتنويع اقتصاد دولة الإمارات.

وتنص الاتفاقيات على تعاون أدنوك مع "موانئ أبوظبي" وشركة "الدار العقارية" في استكشاف المزيد من فرص توظيف المواطنين من أصحاب المهارات والكفاءات في القطاع الخاص وتوفير احتياجات السلع والخدمات من السوق المحلي.

وتنص الاتفاقيات على دراسة فرص توفير أدنوك الخبرات اللازمة لمساعدة أطراف الاتفاقية على تطبيق نموذج "برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة" وتحديد مدى التزامها بتحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج.