حسن راتب يكتب: شهادة دولية لمصر فى الحقوق والحريات





حينما يُشيد تقرير مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بالإجراءات التى اتخذتها مصر فى هذا المجال ويصفها بالمنصفة والمعززة لمنظومة حقوق الإنسان- فإن هذا الأمر يدعو للشعور بالسعادة البالغة، ليس هذا فحسب، بل يتطلب أن نتوقف أمامه ونمعن النظر جيدًا فيما تضمنه من ملاحظات سوف تكون وبكل تأكيد دافعًا قويًا لنا للمضى قدمًا فى تحقيق المزيد من التقدم فى ملف الحريات وحقوق الإنسان.

ففى صدارة هذا التقرير الدولى إشادة واضحة بتأسيس اللجنة الوطنية للاستعراض الدورى الشامل، وضمها ممثلين إضافيين من منظمات المجتمع المدنى، كما أشاد أيضًا بقانون الإجراءات الجنائية، الذى انتهى البرلمان من مناقشته مؤخرًا وإقراره بشكل مبدئى بعد التأكد من معالجته كل المشكلات الموجودة بالقوانين الحالية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمسألة السرعة فى فصل النزاعات أمام المحاكم، وبالتحديد أمام محاكم الجنح والمخالفات، فضلًا عن ذلك فقد تمت مناقشة مواد القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتمت الاستعانة بأساتذة الجامعات فى القانون والقضاة والمحامين وكل المسئولين، لسماع آرائهم باجتماعات اللجنة ولم يتوقف التقرير عن حد إلقاء الضوء على الناحية القانونية فحسب، بل إنه كشف أيضًا عن تبرع مصر بمبالغ مالية من أجل صندوق ضحايا التعذيب، وهو ما اعتبره معدو التقرير إشارة قوية على أن مصر أصبحت بالفعل من الدول الراعية لمجلس حقوق الإنسان ماليًا، وتلتزم بشكل كامل بتقديم تقاريرها والتزاماتها، وفى نفس السياق لفت هذا التقرير الانتباه إلى أن مصر تتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة.

ومن أبرز جوانب هذا التقرير الاعتراف من جانب المنظمة الدولية الواضح والصريح بأن مصر هى التى طلبت مراجعة نصف المدة لعرض تقريرها أمام مجموعة العمل بمجلس حقوق الإنسان على التقرير الأخير، فى إشارة واضحة لتعاون المجلس القومى لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتقديم كل المعلومات الضرورية التى توضح وتفند الادعاءات التى شنها بعض المؤسسات الدولية بشأن ما تم زعمه بشأن الاختفاء القسرى.

فقد قال التقرير فى هذا الشأن إن مصر من أكثر الدول التزامًا بتقديم التقارير الخاصة بمفوضية حقوق الإنسان، والمقدمة أيضًا إلى هيئة المعاهدات والآليات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر لديها دستور أرسى إطارًا قانونيًا للمساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والحريات، دونما تمييز لأى سبب من الأسباب.

ومن خلال قراءتى هذا التقرير بشىء من التفصيل وبدقة، فإنه قد جاء شاملًا ليميط اللثام عن تفاصيل التفاصيل، كما أننى أرى، وبما لا يدع مجالا للشك، أن أهمية هذا التقرير الحقيقية تتمثل فى أنه شجع الحكومة المصرية على المضى فى حربها على الإرهاب، خاصة أن التقرير، وبشكل واضح وضوح الشمس، أشاد بالاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب، لافتًا إلى تحملها المسئولية كاملة فى مكافحة المجموعات الإرهابية دون أن تسمح بتدخل القبائل السيناوية فى صراع مسلح مع المجموعات الإرهابية.

والحق يقال، فإن ذلك يأتى ضمن استراتيجية قائمة على قناعة تامة لدى الحكومة المصرية بضرورة حماية المجتمع على المدى البعيد، مع الالتزام بالقيام بتلك المهمة على أكمل وجه، ففى هذا الصدد أعلن أعضاء مجموعة خبراء مجلس حقوق الإنسان أنهم أثناء قيامهم بإعداد التقرير رصدوا ازدياد عدد الهجمات الإرهابية التى تتعرض لها مصر منذ ٢٠١٥، بعد أن طورت مصر آلية تجذب المجتمع للمشاركة ثقافيًا وفكريًا لمكافحة الإرهاب، وهى إحدى الآليات الوطنية، التى تتبناها الحكومة المصرية، خاصة بعد أن شهدت مصر منذ عام ٢٠١١ مئات الحوادث الإرهابية، خاصة فى محافظة شمال سيناء.

وفى هذا الاتجاه، أشاد التقرير بالآليات الوطنية والتدابير التى تتخذها مصر من أجل إرساء سيادة القانون، ومنع الإفلات من العقاب، خاصة أن دستور ٢٠١٤ كان قد رفع مستوى حماية الحقوق والحريات ووسع نطاقها، حيث نص بشكل واضح وصريح على حماية حرية المعتقد والفكر والرأى والتجمع السلمى، وحرية إطلاق الجمعيات الأهلية والأحزاب بالإخطار، وقد استوقفنى أيضًا فى هذا التقرير أنه لفت الانتباه الى إشادة منظمة اليونسكو بالقوانين المنظمة للإعلام والتى منحت مزيدًا من الآفاق للوسائل الإعلامية وأدوات التأثير على الرأى العام.

ولأن الشىء بالشىء يُذكر، فإننى أرى أن أهمية هذا التقرير الأممى تتمثل فى أنه يعيد الاعتبار لجهود مصر وخطواتها الحثيثة فى منظومة الحريات وحقوق الإنسان بعد وقت قصير من صدور ذلك التقرير الصادم، الذى أصدره الاتحاد الأوروبى منذ وقت قصير بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وهو ما رفضته كل مؤسسات الدولة جملة وتفصيلًا، باعتباره صادرًا عن طرف غير ذى صفة، بل إنه فى حقيقة الأمر يمثل استمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة، التى لا يعيرها الشعب المصرى أى اعتبار.

فبأى منطق أعطى البرلمان الأوروبى نفسه الحق فى تقييم الآخرين، بينما كان الأَوْلى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبى وما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى بعضها من تجاوزات، وما أكثرها؟ وهى مخالفات جسيمة يراها القاصى والدانى بشكل شبه يومى عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما فيها وسائل الإعلام الأوروبية ذاتها، بما ينبئ عن ازدواجية واضحة فى التقييم وانتقائية مقصودة فى التعامل لتحقيق أغراض ليست لها أى علاقة بحقوق الإنسان، فما تضمنه تقرير برلمان الاتحاد الأوروبى من مغالطات وأكاذيب تجعله غير ذى قيمة، كما تجعله هو والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة فى محيطها الجغرافيا والإقليمى ولا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة.

والمؤسف فى هذا الأمر أننا لم نكن نتوقع من البرلمان الأوروبى أن يكون على هذا النحو من الازدواجية، بل أن يكون عند مستوى المسئولية التى تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية، التى تجمع بين الاتحاد الأوروبى ومصر، وأن يتبنى مدخلًا بناء لخلق أرضية مشتركة لحوار وتعاون مشترك يسمح بتحقيق أهداف الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، إلا أن البرلمان الأوروبى اختار أن يسير خلف منظمات مشبوهة وأطراف مغرضة، معروفة بعدائها لأى تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دءوبة لإفساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالحها الشخصية، أو لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية.

والذى يدعو للاندهاش أن تقرير البرلمان الأوروبى ظهر وكأنه مجرد كلام مرسل عارٍ من الدليل والإثباتات، كما أنه عبارة عن مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة تنم عن تحامل صارخ ضد مصر.

والشىء الذى يدعو للشعور بالتفاؤل فيما هو قادم أن مصر ستستمر فى جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ولن تثنيها عن ذلك أى أصوات مغرضة، وهو ما كان سببًا رئيسيًا لأن تبادر مصر بتقديم تقريرها الوطنى لجلسة الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، وهو الذى تم خلاله استعراض- بكل شفافية ومصداقية وفى إطار روح التعاون البناءة مع مختلف الشركاء الدوليين- ما تم تحقيقه خلال السنوات الـ٤ الماضية من إنجازات، وما واجهته من صعوبات وآمال بالنسبة للمستقبل.

خلاصة القول، إن ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير حقوق الإنسان لم يكن يومًا مدفوعًا برأى هذا الطرف الأجنبى أو ذاك، وإنما انطلاقًا من أن مصر ليست فى حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير والسلوك من جانب البرلمان الأوروبى، فما تقوم به الدولة المصرية من خطوات أمر ينبع عن إرادة سياسية ووطنية أكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة، لذا فإنها حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور عام ٢٠١٤ وما تضمنه من طفرة فى مجال حماية الحقوق والحريات، وتأكيد سيادة القانون.

وبينما نتناول قضية حقوق الإنسان، فإنه يمكننى القول إن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر تشهد تقدمًا ملحوظًا، خاصة أن مصر قد حققت بالفعل خطوات إصلاحية جادة منذ ٢٠١٤، حيث تلاحمت الإرادة السياسية مع الدعم الشعبى للقرارات الصادرة فى مجال الاقتصاد، فالكل يعلم تمام العلم أن الوضع كان سيئًا للغاية بنهاية ٢٠١٣ حيث كان الدعم يذهب لغير مستحقيه، والكهرباء لم تكن متوافرة والبنية التحتية متهالكة، والعملة الصعبة نضبت من البنك المركزى لتصل إلى ١٦ مليار دولار، ولكن بعد الإجراءات الإصلاحية، التى قامت بها الحكومة خلال السنوات الخمس الأخيرة، شهدت مصر تطورا كبيرًا فى نسب النمو الاقتصادى لتصل إلى ٥.٦ وجذبًا للاستثمارات الأجنبية بشكل لافت للنظر، مع تحسين كبير فى البنية التحتية من خلال المشاريع القومية العملاقة وشبكة الطرق التى يتم تنفيذها على أعلى مستوى من الجودة ووفق المعايير العالمية، مما أدى إلى خفض نسبة البطالة لتصل إلى ٧.٥٪، إلى جانب تقليص ومحاصرة الفساد، وذلك من خلال القيام بتنفيذ استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد بتوجيه مباشر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقد تزامن مع هذه الإنجازات قيام الدولة بجهود كثيرة لمساندة غير القادرين من خلال برامج إنسانية واجتماعية غير مسبوقة على هذا النحو من الدقة والإتقان فى التنفيذ، مثل برنامجى تكافل وكرامة، وزيادة قيمة المعاشات وارتفاع الدعم النقدى للفئات الأكثر احتياجًا والقضاء على العشوائيات من أحل توفير حياة كريمة للأسر الفقيرة وتوفير المياه النظيفة لـ٩٠٪، من المصريين، خاصة فى المناطق النائية فى القرى والنجوع بالمحافظات التى كانت تفتقد للمياه النظيفة، وأيضًا تزامن ذلك مع تغطية شبكة الصرف الصحى لـ٦٤٪، من السكان فى محتلف أنحاء الجمهورية، وتم أيضًا فى نفس السياق التزام الدولة بتنفيذ برامج التغذية المدرسية التى غطت ١١ مليون طفل فى المدارس الحكومية.

واللافت للنظر أن هناك العديد من التحديات التى تواجه خطوات الإصلاح التى تقوم بها القيادة السياسية من أجل تحقيق نهضة حقيقية فى المجتمع، وعلى رأسها تحدى الإرهاب، خاصة أن الحدود مفتوحة مع دول الجوار، التى تئن تحت انهيار الصراعات المسلحة، فهناك آلاف المجاهدين انتقلوا إلى ليبيا، وبالتالى هناك تهديد بانتقالهم إلى مصر، مما أدى لتكثيف الجهود المصرية لتأمين الحدود.

والحق يقال، فإنه منذ عام ٢٠١٦ لم ترصد التقارير أى محاولات لعمليات الهجرة غير الشرعية، عبر السواحل المصرية، وهذا يرجع الى أن الدولة رغم ما يواجهها من تحديات، فإنها تعمل جاهدة على محاربة الهجرة غير الشرعية.

ومن ناحية أخرى، وفى نفس سياق ما تم تحقيقه على أرض الواقع فهناك اتجاه داخل الدولة لتغيير الخطاب الدينى المتطرف لمحاربة الإرهاب من خلال تعديل المناهج الدراسية، وقيام الأزهر بإنشاء المرصد الذى يتعامل مع كل ما هو متطرف على الإنترنت بلغات متعددة.

ورغم ما شهدته مصر من تحديات، فإنها فتحت الباب لاستقبال ما يفوق ٥ ملايين لاجئ من جنسيات عربية وإفريقية، ليس هذا فحسب بل إنه يتم التعامل مع هذا الكم الكبير من اللاجئين وفق آلية التعايش والاندماج وليس العزلة وبناء مخيمات مخصصة لهم، لأن مصر ترى أن هذا دورها فى دعم دول الجوار وأيضًا أبناء القارة الإفريقية.

وفى ملف مكافحة الارهاب، فإن مصر نجحت بالفعل فى تدمير المئات من الأنفاق فى سيناء، وهى الأنفاق التى كان يتم استخدامها لتهريب السلاح وتسلل العناصر الإرهابية إلى سيناء فتم تقويض هذه الظاهرة مع الاستمرار فى محاصرة ما تبقى منها للقضاء عليها تمامًا، باعتبارها ظاهرة مستمرة، خاصة أن العمليات الإرهابية كانت قد زادت عقب الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وبالتزامن مع ظهور تنظيم داعش على الساحة الإقليمية فقد بدأ التعامل مع الوضع فى سيناء من خلال خطة استراتيجية شاملة لجهود مكافحة الإرهاب والتنمية على التوازى مع مراعاة قواعد القانون الدولى وحقوق الإنسان فى كل تلك الإجراءات؛ حيث كان هناك تشديد من القيادة السياسية على مراعاة ذلك على الرغم من أن التطرف والإرهاب يشكلان تهديدًا للأمن والسلام الاجتماعى، حيث لا يمكن ربط الإرهاب بأى دين من الأديان ولا يمكن تبريره بأى شكل من الأشكال، لذا فإن القضاء على الإرهاب قضية مجتمعية تشارك فيها كل الأطراف والشراكة مع قوى المجتمع ومؤسساته.

الأمر الذى جعل تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة على هذا النحو من الإيجابية يمثل فاتحة خير أمامنا فى مجال الحقوق والحريات.

