وقفة للتضامن مع الجيش الليبى أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف

نظم حقوقيون عرب، وقفة للتضامن مع الجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب وتحرير الأراضى الليبية من الجماعات المسلحة، أسفل الكرسى المكسور أمام مقر الأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.



وعرض المشاركون صورا تندد بحكومة الوفاق الداعمة للميليشيات المسلحة، فيما دعوا لمحاسبة أفراد تلك الحكومة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.



وخلال تفاعل المارة مع المشاركين فى الوقفة عُرضت صور لضحايا الأعمال الإرهابية فى ليبيا، تكشف عن مدى دموية ووحشية تلك التنظيمات التي خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية.



وردد المشاركون مجلس حقوق الإنسان هتافات تطالب بدعم المجتمع الدولى للجيش الليبى ومعاقبة المسئولين المتواطئين مع التنظيمات الإرهابية.



وقال الحقوقي سراج التاورغي، إن تحركنا الذى يستهدف إسماع صوت الضحايا للمجتمع الدولى لن يتوقف حتى نضع العالم أمام مسئوليته الأخلاقية لاتخاذ خطوات حاسمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.