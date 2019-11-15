البابا تواضروس: يجب أن نهتم بالكنيسة ونعرف جذورها وتاريخها

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم حفل تخرج الدفعة الرابعة للمعهد المسكوني للشرق الأوسط والذي أقيم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة.



وخلال كلمته أكد البابا تواضروس الثاني، قيمة المحبة الحقيقية النابعة من القلب دون النظر إلى اللون أو الجنس فنحن أولاد الله على اختلافاتنا.



وأضاف: "يجب أن نهتم بالكنيسة ونعرف جذورها وتاريخها وطقسها ونهتم بثقافة الحوار فيما بيننا على أن تحركنا في كل هذا قوة الصلاة فهي التي تحرك اليد التي تحرك العالم".



وقال القس بولس حليم المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إنه خلال الاحتفال ألقى عدد من أساتذة وخريجي المعهد كلمات مناسبة أثناء الحفل.



وقداسة البابا شهادات تقدير للخريجين ودروع لنيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات ولأساتذة المعهد.