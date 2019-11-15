تراجع نسبة البطالة فى تونس خلال الربع الثالث من العام الجاري

أعلن المعهد الوطني للإحصاء بتونس تراجع نسبة البطالة خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتسجل 15.1%.



وأوضح المعهد - في بيان اليوم الجمعة - أن نسبة البطالة تراجعت بشكل طفيف مقارنة بالربع الثاني من عام 2019 حيث بلغت 15.3%، والربع الثالث من العام الماضي، حيث بلغت 15.5%.



وأضاف البيان أن عدد العاملين في تونس خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 3 ملايين و543 ألفًا و600 شخص، مقابل 3 ملايين و502 ألفًا و700 شخص في الربع الثالث من العام الماضي.