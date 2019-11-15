أفضل موقع لربح المال من الترجمة فقط
الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 06:10 م
وكالاتطباعة
يعد الربح من الترجمة علي الإنترنت هو إحدى الطرق التي يمكن أن يعتبرها الإنسان الذي يمتلك العديد من اللغات غير لغته الأم هي الطريقة الأسهل والأنسب له، فكما تعلم أنه من الصعب الحصول على مثل هذه المشاريع إذا لم يكن لديك علاقات مع شركات عديدة ولك أيضًا سمعة جيدة في هذا المجال.
من الممكن أن تكون قد أرسلت سيرتك الذاتية إلى العشرات من الشركات من أجل العمل لديهم، ولكن ربما مشكلتك هي أن خبراتك في الترجمة قد تكون ضئيلة أو محدودة.
لكن اليوم نقدم لك منصة up work علي الإنترنت للربح من خلال الترجمة هي أحد أكبر المنصات علي الشبكة بوجه عام، يمكنك بسهولة العثورعلى وظائف ترجمة من وإلى أي لغة، يتقدم المترجمون بعروضهم ويختار العملاء من يرغبون في العمل معهم، واحدة من أفضل مميزات العمل على UpWork هي ضمان عملية الدفع لكلا من العملاء والمترجمين.
ويعتبر موقع أب وورك هو أيضًا متسع كبير لكل من المترجمين الجدد وذوي الخبرة سواء المحدودة أو الكبيرة في العثور على فرص عمل تناسبهم، أم بالنسبة للجانب السلبي هي النسبة التي يختصمها منك الموقع فإنه يختصم نسبة 10٪ من أرباحك في كل عمل تقوم بترجمته. شاهد
من الممكن أن تكون قد أرسلت سيرتك الذاتية إلى العشرات من الشركات من أجل العمل لديهم، ولكن ربما مشكلتك هي أن خبراتك في الترجمة قد تكون ضئيلة أو محدودة.
لكن اليوم نقدم لك منصة up work علي الإنترنت للربح من خلال الترجمة هي أحد أكبر المنصات علي الشبكة بوجه عام، يمكنك بسهولة العثورعلى وظائف ترجمة من وإلى أي لغة، يتقدم المترجمون بعروضهم ويختار العملاء من يرغبون في العمل معهم، واحدة من أفضل مميزات العمل على UpWork هي ضمان عملية الدفع لكلا من العملاء والمترجمين.
ويعتبر موقع أب وورك هو أيضًا متسع كبير لكل من المترجمين الجدد وذوي الخبرة سواء المحدودة أو الكبيرة في العثور على فرص عمل تناسبهم، أم بالنسبة للجانب السلبي هي النسبة التي يختصمها منك الموقع فإنه يختصم نسبة 10٪ من أرباحك في كل عمل تقوم بترجمته. شاهد