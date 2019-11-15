الأنبا يؤانس يترأس عشية عيد مارجرجس بأسيوط

ترأس منذ قليل، الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، صلاة عشية عيد مارجرجس، بمقر كنيسة مارجرجس بأسيوط.



ويترأس صباح الغد السبت الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، صلاة القداس الإلهي بمقر كنيسة مارجرجس بأسيوط.



وتحتفل الكنائس المطلقة باسم القديس مارجرجس، مساء اليوم، بفعاليات عشية عيد تكريس أول كنيسة، باسم الشهيد مارجرجس، في مدينة «اللد» بفلسطين.



وتحتشد جميع الكنائس والأديرة التى تدعو باسم القديس مارجرجس بعدد كبير من الأقباط اليوم، نظرًا لمحبة الأقباط له.



جدير بالذكر، أن الكنائس تحتفل بذكرى الشهيد مارجرجس فى ديره بالرزيقات في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر.