الجمعة 15 نوفمبر 2019 الموافق 18 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي ومحافظ شمال سيناء وحسن راتب في حفل تخرج دفعة جديدة بجامعة سيناء

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:59 م
جريدة الدستور
طباعة
وزير التعليم العالي

نظمت جامعة سيناء، احتفالية ضخمة بمناسبة تخريج دفعة جديدة من خريجى الجامعة "الدفعة العاشرة" من طلاب فرع الجامعة بالعريش، بحضور عدد من الشخصيات العامة من الوزراء وكبار المسئولين على رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، واللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي السابق، والدكتور حاتم البلك، رئيس الجامعة، ولفيف من الشخصيات العامة والمجتمع الأكاديمي، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة. 
وزير التعليم العالي
وأكد وزير التعليم العالى، فى كلمته خلال الحفل الدعم الذي تقدمه الدولة للشباب ومواجهة تحديات العصر، مشيرا إلى دور الجامعات في تأهيل الشباب لمواجهة تلك التحديات، لافتا إلى الدور المهم الذي تلعبه الجامعات الخاصة في منظومة التعليم العالي المصرية، وإعداد الشباب لسوق العمل وخدمة الوطن في كافة المجالات.
 
وطالب عبدالغفار الجامعات بتقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية وفقًا للمعايير العلمية العالمية وتطوير المناهج، ووجه التهنئة للخريجين وأسرهم، مشيدًا بالجهود التي تبذلها أسر الطلاب لتخريج كوادر علمية تسهم في بناء الوطن، وتحقيق أهدافه، مشيدا خلال كلمته بالدور الوطني الذي يقوم به الدكتور حسن راتب، في دعم النابغين والمتفوقين من شباب الوطن.
وزير التعليم العالي
ولفت الوزير خلال كلمته الخريجين إلى ضرورة الاستمرار في تحصيل العلم ودور ذلك في مواجهة تحديات سوق العمل والتي تتطلب مزيدا من المهارات والتي يتم اكتسابها من خلال الخبرات واستمراريه التعلم.
 
ومن جانبه، وجه الدكتور حسن راتب الشكر إلى القائمين على رسالة الجامعة من أساتذة وطلاب وأمهات، معربا عن سعادته بالإنجاز الذي حققته الجامعة منذ نشأتها في عام 2005 ومواجهة التحديات والصعاب التي واجهته منذ بدء التفكير في الاستثمار بأرض سيناء، واستعرض أعمال التوسعات التي تشهدها الجامعة وافتتاح فرع أخر لها بمدينة القنطرة وزيادة عدد الكليات بها.
ووجه الشكر إلى خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى لدعمه مسيرة هذا المنبر التنويرى "جامعة سيناء"، متابعا: "نحن نحتفل بتخريج الدفعة العاشرة واستطيع أن أقول لراعى هذه المنطقة اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنت رجل لكل الأزمان".
 
ووجه راتب كلمة شكر وتقدير إلى أساتذة الجامعة على ما يقدمونه من رسالة علمية وينقلونها إلى أبناء يكملون الرسالة جيل بعد جيل، فى أمة أراد الله أن يحفظها فى ظل أحداث متغيرة بين إرهاب وتحديات اقتصادية.
وزير التعليم العالي
وأشار راتب إلى أننا كنا ننمى فى أبناءنا الطلاب ونغرس فيهم حب الوطن وأهمية سلاح العلم ورسالته، مشيدا بالدكتور أسامة راتب وجهده العظيم فى هذه الجامعة واختتم كلمته بالآية القرآنية "فأما الزبد فيذهب جفاءً وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض". 

وتحدث الدكتور حاتم البلك عن دور الجامعة في تأهيل الطلاب لسوق العمل، واستمرار أعمال التطوير داخل الجامعة على كافة الأصعدة، مشيدًا في ذات الوقت بتسخير كافة الإمكانيات للحفاظ على المكانة التي وصلت إليها الجامعة وما تلعبه من دور وطني لإتاحة التعليم في سيناء، كما تناول ملامح من مسيرة العطاء للجامعة، موجهًا الشكر للقوات المسلحة والشرطة لما يقدموه من تسهيلات أمنية ولوجستية تضمن استمرار نجاح الجامعة.
 
ووجه الدكتور مفيد شهاب التحية للدكتور خالد عبدالغفار، مشيدًا بدوره في قيادة منظومة التعليم العالي بمصر، مؤكدًا دور الخريجين في خدمة المجتمع وبدء مرحلة العطاء وإتقان العمل، كما توجه بالتهنئة لقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب محفزًا إياهم بضرورة الاستمرارية بالحفاظ على النجاح وخدمة الوطن.
 
وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي عن نشأة الجامعة والتوسعات التي شهدتها من حيث عدد الكليات وتزايد أعداد الطلاب الملتحقين بها، وافتتاح فرع الجامعة بمدينة القنطرة، وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يؤكد في اتصال مع ميركل على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية

منذ حوالي 21 ساعة

أسرار انسحاب أشرف عبدالمنعم من «CTV» على الهواء

منذ حوالي 4 ساعات

ارتفاع عدد ضحايا حريق إيتاي البارود

منذ يوم

بعد زيادة وزنها 40 كيلو.. شاهد ويزو في أحدث ظهور لها

الصور

image description

عقب السيول.. فرق الإغاثة تصل البحر الأحمر لمساعدة المواطنين

image description

المعداوى: بدء إنارة عزبة العجارمة فى مطروح

image description

ندوات لتوعية طلاب المدارس بكيفية الحفاظ على البيئة في أسيوط

image description

ضبط معدات بناء تعمل دون ترخيص فى حملات بمطروح

image description

مدير أمن الغربية يشرف على نقل ضحايا أتوبيس الركاب للمستشفى (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد: انخفاض في درجة الحرارة السبت.. والصغرى في القاهرة 19

أبرز تصريحات والدة "جنة": سخنت السكين ولسعتها لتأديبها

تخطى 10%.. حقيقة تراجع أسعار المنتجات الغذائية في مصر

ارتفاع عدد ضحايا حريق إيتاي البارود

أيام زمان

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

سيد المغرورين.. 8 اعترافات تكشف الوجه الحقيقي لـ نزار قباني

مأساة رشدي أباظة.. هكذا طلبت صباح الطلاق بعد أسبوع ورفضت سامية جمال زيارته

داليدا تقاضي دولة عربية بسبب البيض والطماطم: «هارفع قضية في المحكمة الدولية»

ads

نجم الساعة

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

الصحة

أفضل المشروبات والأعشاب للتخلص من السعال

دراسة تكشف أثر التسوق أونلاين على الصحة العقلية

8 فوائد صحية للسلمون

9 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية قبل حلول الشتاء

الرئيس نيوز

الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي بريف تل تمر

خامنئي: تدمير إسرائيل لا يعني القضاء على الشعب اليهودي

انطلاق مهرجان اللاجئين بكوريا الجنوبية بمشاركة 4 أفلام عربية

التوصل لحلول جديدة لعدم سقوط المواطنين فى بالوعات الصرف بالجيزة..التفاصيل

منوعات

فى ذكرى ميلادها.. لماذا قالت فاطمة رشدى: "ملعون أبو الفن اللى وصلنى لكده"

أفضل موقع لربح المال من الترجمة فقط

أفضل طرق الربح من الإنترنت دون شهادة جامعية أو خبرة

اختيار طيار مصرى لتنفيذ إعلان شركة "جيتكس"

كشكول

تتصدر مصر.. بيطري الزقازيق ضمن أفضل 100 جامعة عالميا بتصنيف شنغهاي

5 توصيات لمجلس "دراسات" بنات بالقاهرة.. أبرزها أجهزة عرض بالقاعات

قرار بترقية 101 معلم بعد توافر الشروط الصلاحية

سلسلة محاضرات لكلية الاقتصاد المنزلى بمعاهد طنطا الأزهرية

إسلام سياسي

الفشل عنوان المرحلة.. الإخوان تسقط مجددًا في محاولات التحريض على مصر

خلاف داخل التحالف بشأن تسليم محتجزي داعش

داعش يعود إلى إرهابه في الموصل بعملية جديدة

شيخ الأزهر: التنظيمات الإرهابية تستقطب الأطفال عن طريق الإنترنت

مقالات الرأي
ماجد حبته
رد يليق بـ«هوهوة» بايدن!
صفاء النجار
الاحتباس الحرارى والحق فى الحياة «2»
د. إلهام سيف الدولة حمدان
نحو إعلام جاد.. ومتطور
د. محمد عفيفي
نجيب محفوظ من جديد
المزيد

الثقافة

"ثقافة الفيوم" تتصدى للشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

احتفالات بالمولد النبوى بقصر ثقافة بنى مر

كورال الأطفال يتألق بثقافة أحمد بهاء الدين

"مصر الحضارة" بـ ثقافة المنوفية

صفحتنا ع الفيس بوك