وزير التعليم العالي ومحافظ شمال سيناء وحسن راتب في حفل تخرج دفعة جديدة بجامعة سيناء



نظمت جامعة سيناء، احتفالية ضخمة بمناسبة تخريج دفعة جديدة من خريجى الجامعة "الدفعة العاشرة" من طلاب فرع الجامعة بالعريش، بحضور عدد من الشخصيات العامة من الوزراء وكبار المسئولين على رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، واللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي السابق، والدكتور حاتم البلك، رئيس الجامعة، ولفيف من الشخصيات العامة والمجتمع الأكاديمي، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.



وأكد وزير التعليم العالى، فى كلمته خلال الحفل الدعم الذي تقدمه الدولة للشباب ومواجهة تحديات العصر، مشيرا إلى دور الجامعات في تأهيل الشباب لمواجهة تلك التحديات، لافتا إلى الدور المهم الذي تلعبه الجامعات الخاصة في منظومة التعليم العالي المصرية، وإعداد الشباب لسوق العمل وخدمة الوطن في كافة المجالات.



وطالب عبدالغفار الجامعات بتقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية وفقًا للمعايير العلمية العالمية وتطوير المناهج، ووجه التهنئة للخريجين وأسرهم، مشيدًا بالجهود التي تبذلها أسر الطلاب لتخريج كوادر علمية تسهم في بناء الوطن، وتحقيق أهدافه، مشيدا خلال كلمته بالدور الوطني الذي يقوم به الدكتور حسن راتب، في دعم النابغين والمتفوقين من شباب الوطن.

ولفت الوزير خلال كلمته الخريجين إلى ضرورة الاستمرار في تحصيل العلم ودور ذلك في مواجهة تحديات سوق العمل والتي تتطلب مزيدا من المهارات والتي يتم اكتسابها من خلال الخبرات واستمراريه التعلم.



ومن جانبه، وجه الدكتور حسن راتب الشكر إلى القائمين على رسالة الجامعة من أساتذة وطلاب وأمهات، معربا عن سعادته بالإنجاز الذي حققته الجامعة منذ نشأتها في عام 2005 ومواجهة التحديات والصعاب التي واجهته منذ بدء التفكير في الاستثمار بأرض سيناء، واستعرض أعمال التوسعات التي تشهدها الجامعة وافتتاح فرع أخر لها بمدينة القنطرة وزيادة عدد الكليات بها.

ووجه الشكر إلى خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى لدعمه مسيرة هذا المنبر التنويرى "جامعة سيناء"، متابعا: "نحن نحتفل بتخريج الدفعة العاشرة واستطيع أن أقول لراعى هذه المنطقة اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنت رجل لكل الأزمان".



ووجه راتب كلمة شكر وتقدير إلى أساتذة الجامعة على ما يقدمونه من رسالة علمية وينقلونها إلى أبناء يكملون الرسالة جيل بعد جيل، فى أمة أراد الله أن يحفظها فى ظل أحداث متغيرة بين إرهاب وتحديات اقتصادية.



وأشار راتب إلى أننا كنا ننمى فى أبناءنا الطلاب ونغرس فيهم حب الوطن وأهمية سلاح العلم ورسالته، مشيدا بالدكتور أسامة راتب وجهده العظيم فى هذه الجامعة واختتم كلمته بالآية القرآنية "فأما الزبد فيذهب جفاءً وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض".



وتحدث الدكتور حاتم البلك عن دور الجامعة في تأهيل الطلاب لسوق العمل، واستمرار أعمال التطوير داخل الجامعة على كافة الأصعدة، مشيدًا في ذات الوقت بتسخير كافة الإمكانيات للحفاظ على المكانة التي وصلت إليها الجامعة وما تلعبه من دور وطني لإتاحة التعليم في سيناء، كما تناول ملامح من مسيرة العطاء للجامعة، موجهًا الشكر للقوات المسلحة والشرطة لما يقدموه من تسهيلات أمنية ولوجستية تضمن استمرار نجاح الجامعة.



ووجه الدكتور مفيد شهاب التحية للدكتور خالد عبدالغفار، مشيدًا بدوره في قيادة منظومة التعليم العالي بمصر، مؤكدًا دور الخريجين في خدمة المجتمع وبدء مرحلة العطاء وإتقان العمل، كما توجه بالتهنئة لقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب محفزًا إياهم بضرورة الاستمرارية بالحفاظ على النجاح وخدمة الوطن.



وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي عن نشأة الجامعة والتوسعات التي شهدتها من حيث عدد الكليات وتزايد أعداد الطلاب الملتحقين بها، وافتتاح فرع الجامعة بمدينة القنطرة، وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس.