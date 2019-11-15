الجمعة 15 نوفمبر 2019 الموافق 18 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أفضل طرق الربح من الإنترنت دون شهادة جامعية أو خبرة

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:55 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يوجد العديد من المقالات على شبكة الإنترنت التي تتحدث عن الربح من الإنترنت بدون تعب أو مشقة، حسنًا ربما البعض منها مفيد، ولكن هناك مشكلة كبيرة تواجه العديد من الناس وهي، وهم الوهم الذي يدخل فيه العديد من المستخدمين للإنترنت لأنه لا يوجد أحد يعطي المال بدون مقابل أو بدون عمل بشكل أوضح.

لذلك نعرض لك فى السطور التالية أكثر من طريقة سهلة للربح عن طريق الإنترنت بمجهود بسيط:

1- العمل Freelancer

يمكنك بالطبع العمل بشكل مستقل أو freelancer كما يحب أن يسميه البعض بمساعدتك الشركات والأشخاص في مشاريعهم وأكثر المجالات طلبا هي الرؤية الحاسوبية أو computer vision ومعالجات اللغة الطبيعية LNP، وأشهر المنصات التي توفر لك العمل كمستقل هي: mostaql، upwork وfreelancer

2- المشاركة في المنافسات والألعاب الأونلاين:

نعم يمكنك أن تجني المال عبر اللعب فقط، وهذا ما تطلقه بعض الشركات الصينية في الوقت الحالي
عبر تصور فيديوهات لك وأنت داخل اللعبة وتطلب منك أن تلعب ليس أقل من 3 ساعات متواصلة
وكلما زاد عدد ساعات اللعب زاد ربحك وذلك عبر تطبيق obs studio والذي يمكنك تحميله من هذا الرابط  شاهد

موضوعات متعلقة

منذ يومين

متحدث "تمرد" السابق للنيابة: المخدرات مش بتاعتى.. كنت جايبها لصاحبى

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تخطى 10%.. حقيقة تراجع أسعار المنتجات الغذائية في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

ارتفاع عدد ضحايا حريق إيتاي البارود

منذ يوم

بعد زيادة وزنها 40 كيلو.. شاهد ويزو في أحدث ظهور لها

الصور

image description

عقب السيول.. فرق الإغاثة تصل البحر الأحمر لمساعدة المواطنين

image description

المعداوى: بدء إنارة عزبة العجارمة فى مطروح

image description

ندوات لتوعية طلاب المدارس بكيفية الحفاظ على البيئة في أسيوط

image description

ضبط معدات بناء تعمل دون ترخيص فى حملات بمطروح

image description

مدير أمن الغربية يشرف على نقل ضحايا أتوبيس الركاب للمستشفى (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد: انخفاض في درجة الحرارة السبت.. والصغرى في القاهرة 19

أبرز تصريحات والدة "جنة": سخنت السكين ولسعتها لتأديبها

تخطى 10%.. حقيقة تراجع أسعار المنتجات الغذائية في مصر

ارتفاع عدد ضحايا حريق إيتاي البارود

أيام زمان

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

سيد المغرورين.. 8 اعترافات تكشف الوجه الحقيقي لـ نزار قباني

مأساة رشدي أباظة.. هكذا طلبت صباح الطلاق بعد أسبوع ورفضت سامية جمال زيارته

داليدا تقاضي دولة عربية بسبب البيض والطماطم: «هارفع قضية في المحكمة الدولية»

ads

نجم الساعة

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

الصحة

أفضل المشروبات والأعشاب للتخلص من السعال

دراسة تكشف أثر التسوق أونلاين على الصحة العقلية

8 فوائد صحية للسلمون

9 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية قبل حلول الشتاء

الرئيس نيوز

الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي بريف تل تمر

خامنئي: تدمير إسرائيل لا يعني القضاء على الشعب اليهودي

انطلاق مهرجان اللاجئين بكوريا الجنوبية بمشاركة 4 أفلام عربية

التوصل لحلول جديدة لعدم سقوط المواطنين فى بالوعات الصرف بالجيزة..التفاصيل

منوعات

فى ذكرى ميلادها.. لماذا قالت فاطمة رشدى: "ملعون أبو الفن اللى وصلنى لكده"

أفضل موقع لربح المال من الترجمة فقط

أفضل طرق الربح من الإنترنت دون شهادة جامعية أو خبرة

اختيار طيار مصرى لتنفيذ إعلان شركة "جيتكس"

كشكول

تتصدر مصر.. بيطري الزقازيق ضمن أفضل 100 جامعة عالميا بتصنيف شنغهاي

5 توصيات لمجلس "دراسات" بنات بالقاهرة.. أبرزها أجهزة عرض بالقاعات

قرار بترقية 101 معلم بعد توافر الشروط الصلاحية

سلسلة محاضرات لكلية الاقتصاد المنزلى بمعاهد طنطا الأزهرية

إسلام سياسي

الفشل عنوان المرحلة.. الإخوان تسقط مجددًا في محاولات التحريض على مصر

خلاف داخل التحالف بشأن تسليم محتجزي داعش

داعش يعود إلى إرهابه في الموصل بعملية جديدة

شيخ الأزهر: التنظيمات الإرهابية تستقطب الأطفال عن طريق الإنترنت

مقالات الرأي
ماجد حبته
رد يليق بـ«هوهوة» بايدن!
صفاء النجار
الاحتباس الحرارى والحق فى الحياة «2»
د. إلهام سيف الدولة حمدان
نحو إعلام جاد.. ومتطور
د. محمد عفيفي
نجيب محفوظ من جديد
المزيد

الثقافة

"ثقافة الفيوم" تتصدى للشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

احتفالات بالمولد النبوى بقصر ثقافة بنى مر

كورال الأطفال يتألق بثقافة أحمد بهاء الدين

"مصر الحضارة" بـ ثقافة المنوفية

صفحتنا ع الفيس بوك