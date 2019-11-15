أفضل طرق الربح من الإنترنت دون شهادة جامعية أو خبرة
الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:55 م
وكالاتطباعة
يوجد العديد من المقالات على شبكة الإنترنت التي تتحدث عن الربح من الإنترنت بدون تعب أو مشقة، حسنًا ربما البعض منها مفيد، ولكن هناك مشكلة كبيرة تواجه العديد من الناس وهي، وهم الوهم الذي يدخل فيه العديد من المستخدمين للإنترنت لأنه لا يوجد أحد يعطي المال بدون مقابل أو بدون عمل بشكل أوضح.
لذلك نعرض لك فى السطور التالية أكثر من طريقة سهلة للربح عن طريق الإنترنت بمجهود بسيط:
1- العمل Freelancer
يمكنك بالطبع العمل بشكل مستقل أو freelancer كما يحب أن يسميه البعض بمساعدتك الشركات والأشخاص في مشاريعهم وأكثر المجالات طلبا هي الرؤية الحاسوبية أو computer vision ومعالجات اللغة الطبيعية LNP، وأشهر المنصات التي توفر لك العمل كمستقل هي: mostaql، upwork وfreelancer
2- المشاركة في المنافسات والألعاب الأونلاين:
نعم يمكنك أن تجني المال عبر اللعب فقط، وهذا ما تطلقه بعض الشركات الصينية في الوقت الحالي
عبر تصور فيديوهات لك وأنت داخل اللعبة وتطلب منك أن تلعب ليس أقل من 3 ساعات متواصلة
وكلما زاد عدد ساعات اللعب زاد ربحك وذلك عبر تطبيق obs studio والذي يمكنك تحميله من هذا الرابط شاهد
لذلك نعرض لك فى السطور التالية أكثر من طريقة سهلة للربح عن طريق الإنترنت بمجهود بسيط:
1- العمل Freelancer
يمكنك بالطبع العمل بشكل مستقل أو freelancer كما يحب أن يسميه البعض بمساعدتك الشركات والأشخاص في مشاريعهم وأكثر المجالات طلبا هي الرؤية الحاسوبية أو computer vision ومعالجات اللغة الطبيعية LNP، وأشهر المنصات التي توفر لك العمل كمستقل هي: mostaql، upwork وfreelancer
2- المشاركة في المنافسات والألعاب الأونلاين:
نعم يمكنك أن تجني المال عبر اللعب فقط، وهذا ما تطلقه بعض الشركات الصينية في الوقت الحالي
عبر تصور فيديوهات لك وأنت داخل اللعبة وتطلب منك أن تلعب ليس أقل من 3 ساعات متواصلة
وكلما زاد عدد ساعات اللعب زاد ربحك وذلك عبر تطبيق obs studio والذي يمكنك تحميله من هذا الرابط شاهد