تركيا: وضع آلية تقييم منظومة الصواريخ الروسية إس 400

أعلن مستشار الرئيس التركي طه كينتش، أن مسئولين أمريكيين وأتراكًا يعملون على وضع آلية لتقييم أثر منظومة الصواريخ الروسية إس 400 على صفقة مقاتلات إف 35 الأمريكية.



يذكر، أن عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف يوليو.



وفي سبتمبر، اكتملت المرحلة الثانية من تسليم "إس-400" وفقًا لأردوغان، ستدخل أنظمة الدفاع الجوي الروسية في الخدمة بشكل كامل في أبريل 2020.



وطالبت واشنطن بإلغاء الصفقة وفي المقابل الحصول على أنظمة "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف-35" إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات وفقًا لـ"كاتسا" (قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات).