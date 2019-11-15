احصل على النسخة الكاملة من "تروكولر" للأندرويد

نقدم لك اليوم واحدا من أفضل التطبيقات التي تساعدك علي معرفة اسم وبيانات المتصل، حتي إن لم يكن مسجلًا علي قائمة الأسماء في هاتفك المحمول لديك، بمجرد أن يتصل بك رقم غريب أو غير مسجل يعرض لك اسمه والبيانات الخاصة به أمامك علي شاشة الهاتف تطبيق Truecaller Premium Apk.



قامت الشركة المنتجة لتطبيق Truecaller بعمل قاعدة بيانات لكل المتصلين من كل أنحاء العالم، لتحتفظ بها الشركة داخل أكبر قاعدة للبيانات لديها، مع توفر العديد من وسائل الخصوصية والأمان اللذين تتعهد بهما الشركة المنتجة للتطبيق.



يمكنك من خلال تطبيق Truecaller Premium Apk الجديد البحث عن بيانات المتصلين المزعجين عبر شبكة تروكولر،٠٫ وهذا يعني أنه إذا كان المتصل المزعج يجري اتصاله من أي مكان في العالم، فإنك ستتمكن من الاستفادة من قائمة الاتصالات المزعجة العالمية لمعرفة ما إذا كان الاتصال مزعجا أم لا على الفور.