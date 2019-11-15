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اقتصاد

خبراء: خفض أسعار الفائدة أكبر دليل على قوة الاقتصاد المصري

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:32 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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كشف خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض سيؤثر إيجابيًا على وجهة الاستثمار العالمي تجاه مصر، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات ضمن أكبر المستفيدين من هذه القرارات.

وأضاف الخبراء أن مصر أصبحت قبلة للاستثمار الأجنبي بعد نجاح الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة حيث إن هناك تراجعًا نسبيًا في أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي وانخفاضًا كبيرًا في معدلات التضخم، وهذه المؤشرات تشير إلى قوة الجنيه المصري أمام الدولار، مؤكدين أن كل هذه المؤشرات تعبر عن قوة الاقتصاد المصري وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات العالمية.

وقال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى 12.25% و13.25% يؤكد متانة وقوة الاقتصاد المصري، ومعيار حقيقي على نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي متوقعًا أن يستمر انخفاض معدلات الفائدة خلال عام 2020.

وقال نائب رئيس الغرفة، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن أكبر المستفيدين من انخفاض سعر الفائدة موضحًا أن مصر لديها خطة لتطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات، والتي بدأتها منذ 4 سنوات، وتخفيض سعر الفائدة سيؤدي إلى ضخ استثمارات كبيرة من قبل الشركات العالمية في القطاع خلال العام المقبل قد تصل إلى نحو 8 مليارات دولار في سوق الاتصالات المصرية.

وأكد الليثي أن الاقتصاد المصري أصبح من أنشط 30 اقتصادًا عالميًا، وهذه الإجراءات من انخفاض أسعار الفائدة والتضخم ستؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية الإفريقية، وستؤثر سلبيًا على أسواق بعض الدول المعادية لمصر وعلى رأسها تركيا وقطر حيث إن لديهما أسوأ مناخ استثماري.

في نفس السياق، قال الدكتور عثمان لطفي عضو مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات إن تراجع سعر الفائدة وانخفاض معدلات التضخم مؤشر حقيقي على نجاح الاقتصاد المصري، والذي أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والعربية مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات قطاع واعد ومؤهل لجذب جزء من هذه الاستثمارات، وخاصة مع استكمال الحكومة لخطة التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية.

وأضاف لطفي أن أي خفض لأسعار الفائدة يشجع على الاستثمار المباشر ويوجه جزءًا من أموال البنوك إلى الصناعة، ويصب في مصلحة المصنعين والصادرات المصرية، بالإضافة إلى خلق منافسة قوية مع الأسواق الخارجية في تغيير وجهة المستثمرين صوب مصر.

كان البنك المركزي المصري قام بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 12.25% و13.25% على الترتيب بقيمة 1% للمرة الثالثة على التوالي.

ويأتي تخفيض أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم لأدنى مستوياته في نحو 14 عامًا، ومواصلة بنوك مركزية تيسير السياسة النقدية على مستوى العالم.

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