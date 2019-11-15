برلين تؤكد احتجاز اثنين من مواطنيها في هونج كونج

أكد مصدر في وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أن مواطنين ألمانيين اثنين تم احتجازهما في هونج كونج وهما يتلقيان دعما من القنصلية حاليا.



ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله، إن القنصلية الألمانية في هونج كونج كانت على تواصل مع محامين والسلطات المحلية، دون أن يقدم المزيد من التفاصل.



كانت صحيفة "بيلد" أفادت في وقت سابق بأن طالبين مبتعثين يدرسان في جامعة "لينجنان" بهونج كونج قد احتجزا هناك.



وبعد أكثر من خمسة أشهر من التظاهرات، تبنت حركة الاحتجاج في المستعمرة البريطانية السابقة هذا الأسبوع تكتيكا جديدا، يقضي بمضاعفة التحركات المحدودة التي تقوم بها مجموعات صغيرة، وخصوصا من الطلاب، لاستنزاف قدرات الشرطة إلى أقصى حد ممكن، بحسب "فرانس برس".