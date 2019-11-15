جوجل تخطط لاقتحام السوق المالية بحلول 2020

قررت شركة جوجل إحدى أكبر وأشهر شركات التكنولوجيا حول العالم، أن تخطو خطوة كبيرة نحو الابتكار وهذه المرة تسعى لاقتحام عالم المصارف.



كما سلطت صحيفة وول ستريت جورنال الأضواء في تقريرها إلى أن شركة جوجل تسعى لتقديم حسابات جارية لعملائها في مطلع عام 2020 من خلال مشروع مالي جديد أقرب ما يكون للبنك.



"Cache" هو الاسم الرمزي للمشروع الجديد الذي تخطط له العملاقة جوجل لاقتحام السوق المالية فيه بحلول عام 2020، بعد التحالف مع Citigroup ووحدة مالية في جامعة ستانفورد (Stanford Credit Union).



في الأربعاء الماضي، ذكرت جوجل أنها تخطط تقديم لعملائها فحص الحسابات في محفظتها الرقمية جوجل بلاي بحلول عام 2020.



ستسمح هذه الأداة الجديدة للعملاء باستخدام جوجل بلاي، ولكن سيتم حفظ أموالهم في حسابات لها المعايير القانونية التي تتطلبها البنوك.



كما أصدرت بيانًا لها، قالت فيه إنها تستكشف كيفية الشراكة مع المزيد من البنوك ومؤسسات الائتمان، وأن هدفها يعتمد على مساعدة عملائها على الحصول على فوائد من أدوات مفيدة للغاية والسماح لهم بإدارة أموالهم.